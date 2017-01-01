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Yaylacılar devrilen elektrik direkleri ve yolları için yardım bekliyor



(Fotoğraflı)



Necati İvgin

HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçe kırsalı Amanos Dağları eteğinde bulunan Küçük Bağrıaçık Yaylası sakinleri devrilen elektrik direkleri ve yollarının yapılmasını istiyor.

Erzin ilçe merkezine 21 kilometre mesafede Amanos Dağları eteğinde bulunan yaz aylarında bölge halkı tarafından yaz aylarında kullanılan Küçük Bağrıaçık Yaylası Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yücel Demirci, kışın yaşanan fırtına nedeniyle devrilen elektrik direklerinin ve bozulan yollarının yapılması için yetkilere çağrıda bulundu. Demirci, "İçerisinde 350 hane yayla evi bulunan özellikle yaz aylarında yaklaşık bin 500 vatandaşımızın yaşadığı yaylamızda bulunan elektrik direkleri ve enerji hatları şiddetli fırtına nedeniyle yıkılmış halde, yollarımızda ilçeye içme suyu hattı döşenmesi sırasında kazı nedeniyle kullanılamaz durumda. 3 aydır yaylamızın devrilen direklerinin yenilenmesi ve bozulan yollarımızın yapılması için gerekli mercilere ilettik. Bir sonuç alamadık. Komşumuz olan bazı yaylaların eksikliklerinin giderilmesine çalışmalarda bulunuldu. Yetkililerimizden yaylamızın eksiklerini gidermeleri için sezon başlamadan tamamlanması için destek istiyoruz" dedi.

(NCT-Y)



23.05.2017 13:54:37 TSI

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