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Üniversite öğrencileri Hakkarili öğrencilerin kitap isteğine sessiz kalmadı

23 Mayıs 2017 Salı, 14:03
Üniversite öğrencileri Hakkarili öğrencilerin kitap isteğine sessiz kalmadı
Üniversite öğrencileri Hakkarili öğrencilerin kitap isteğine sessiz kalmadı
- Üniversiteli ağabeyleri, liseli öğrenci kardeşleri için yüzlerce kitap topladı

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Genç Liderler Kulübü üyeleri Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için başlatılan kitap kampanyasına 300 roman ve üniversite hazırlık kitapları ile destek verdi
Üniversite öğrencileri örnek bir kampanyaya imza attı. 2016-2017 eğitim öğretim yılında Hakkari'ye atanan Güssüm Deveci isimli Tarih Öğretmeni lisedeki okulun kütüphanenin yetersiz olması ve üniversite sınava girecek olan öğrencilerin test kitaplarının olmamasından dolayı bir kitap bağış kampanyası başlatmıştı. Kampanya kapsamında Deveci'nin Kulüp Başkanı Eldar Safarov ile bağlantıya geçmesinin ardından kulüp tarafından "Tozlu Raflardan Minik Ellere" sloganıyla kurdukları kitap kumbarası oluşturulduğu belirtildi. Kumbarada toplanan 300'ün üzerinde roman ve üniversite hazırlık kitapları Hakkari'ye gönderildi.
Yapılan bağışla ilgili bilgiler veren Deveci, bağışın eğitime büyük bir katkı sağlayacağını ifade ederek, "Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak öğrencilerin kendini ifade etmelerinin, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesini desteklemek amacıyla okul yönetimi olarak kitap kampanyası başlattık. Bu yolla öğrencilerin analitik düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade eden, algılama gücü yüksek, yorum ve sentez yapabilen, sorgulayan, tartışan manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Kitap kampanyamıza sessiz kalmayan AKÜ Genç Liderler Kulübü Başkanı Eldar Safarov'a ve kulüp üyelerine teşekkür ederim" dedi.
(GC-

23.05.2017 14:03:38 TSI
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