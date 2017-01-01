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Öğrencilere çevre bilgilendirmesi



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreye verdiği önemi farkındalık yaratarak arttırmaya devam ederken Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinatörlüğü ile 3'üncü sınıf öğrencilerine çevre koruma ve yaşamımızda çevrenin önemi hakkında eğitim verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Zübeyde Hanım, Soma Nakliyeciler ve Mehmet Akif Ersoy İlkokullarındaki 3. Sınıf öğrencilerine yönelik 'Çevre Koruma ve Yaşamamızda Çevrenin Önemi' konulu bilgilendirme eğitimi verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinatörü İbrahim Yıldırım, çevreyi korumanın başta medeniyet göstergesi olmakla birlikte yaşamsal zorunluluklar arasında yer aldığına vurgu yaparak, "Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ağaç yaş iken eğilir sözünden yola çıkarak genç kardeşlerimize küçük yaşlarında bu eğitimleri vermeye başladık. Bizler Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde, gelecek için gençlerimize güveniyoruz ve bilinçli nesiller yetiştirme yönünde emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

(AY-Y)



23.05.2017 14:05:02 TSI

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