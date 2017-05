YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir yüzme kulübü kuruyor

- Başkan Yılmaz: "Yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmasın"



SAMSUN (İHA) - "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesinde görev alan beden eğitim öğretmenlerinin yer aldığı bilgilendirme toplantısında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Anakentspor bünyesinde yüzme kulübü kurulması için talimat verdiğini açıkladı.

Yüzme sporunun çok küçük yaşlarda başlanıp ileri yaşlara kadar rahatlıkla yürütülebilen bir spor olduğundan hareketle, fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak düşüncesiyle Samsun'da bulunan 2. ve 3. sınıf öğrencilerine toplam 8 saat yüzme dersi verilerek temel yüzme becerileri kazandırılması için hayata geçirilen Geleceğe Kulaç Atıyoruz projesinin bilgilendirme toplantısı Samsun Valisi İbrahim Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.



"Şimdi aileler çocuklarını yüzmeye gönderiyor"

Toplantıda yüzme konusunda duygularını paylaşarak konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bu projeyi Sayın Valim telaffuz ettiği günden beri samimi söylüyorum insanın çocukluğunda yapamadığı kursağında kalmış bazı şeyler vardır ya bunlardan bir tanesi de benim için güzel yüzme idi. Havuzun içinde güzel yüzen, sülün gibi süzülen birini gördüğümde hep imrenirdim. Bizim zamanımızda şimdiki gibi böyle havuzlar filan yoktu. Hatta o zaman yüzmeye gitmek suç işlemekti. Anne babalar kızardı akşam eve geldiğimizde dayak yeme tehlikesi ile karşı karşıya kalınırdı. İşte o günlerden bugünlere geldik. Ülkemiz nereden nereye geldi işte en güzel örneği. Yaşam standardının yükselmesi ile ortaya çıkan sonuçlar bunlar. Artık aileler çocuklarını yüzme öğrensin diye yüzmeye gönderiyor" diye konuştu.



Büyükşehir yüzme kulübü kuruyor

Toplantıdaki hocalara Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Burada toplantı yapılırken sordum. Bizim Anakentspor'un yüzme kulübü yokmuş. Hemen talimat verdim ve yüzme kulübü kuralım dedim. İlk kulüpleşme adımı Büyükşehir Belediyesinden başlasın. Amatör ruhla da olsa daha fazla çocuğumuzun yüzme öğrenebilmesi için elimizden gelenin fazlasını yapalım. Şu konuda hiç tereddüdünüz olmasın. Bizim yapacağımız ne varsa her zaman sizlere kapımız açık ve sonuna kadar desteğimizi sürdürürüz. Her konuda yanınızdayız. Dünyanın en faydalı sporlarından biri yüzme. İstiyoruz ki yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmasın" ifadelerini kullandı.

