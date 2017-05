YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ramazan çadırı Kent Meydanında kuruldu

Alpaslan Çelik

KARABÜK (İHA) - Karabük Belediyesince her yıl kurulan "İftar Çadırı" bu yılda Kent Meydanında Ramazan ayı boyunca Karabük halkına hizmet verecek.

Hayırsever vatandaşların katkılarıyla her akşam yaklaşık 600 kişinin iftar yapabileceği Ramazan çadırına ilginin yoğun olması bekleniyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, il merkezinde Kent Meydanına 600 kişilik iftar çadırı kurduklarını söyleyerek, "Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız için Kent Meydanında iftar çadırını kurduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, ilimize konuk olarak gelen misafirlerimiz ve iftar vakti evine yetişemeyen vatandaşlarımızın gönül rahatlığı içinde evlerinde orucunu açıyormuş gibi sıcak bir ortam hazırlıyoruz. 27 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayının şimdiden tüm Karabük halkına ve Müslüman alemine hayırlar getirmesini dilerim" dedi.

23.05.2017

