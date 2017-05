YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edremit'te Ramazan hazırlığı

Edremit'te Ramazan hazırlığı



(Fotoğraflı)



İbrahim İlhan

VAN (İHA) - Edremit Kaymakamlığı ve belediyesi, Ramazan ayı boyunca kuracağı iftar sofrasında hem yemek ikramında bulunacak hem de ilahi konserler ve söyleşiler gibi birçok program düzenleyecek.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin talimatıyla Ramazan ayı etkinlikleri için tüm hazırlıklar devam ediyor. İlçede gerçekleştirdiği değişim ve dönüşüm projeleri ile birlikte sosyal faaliyetlere de önem veren Başkan Çiçekli, Ramazan ayında bir dizi programın yapılması için talimat verdi. Edremit Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 11 ayın sultanı Ramazan ayında vatandaşların iftarlarını açmaları için her gün yemek dağıtımının yanı sıra eğlence programlarının da organize edileceği belirtildi. Çadırda her gün bin kişiye yemek verilmesi planlanılırken, maddi durumu iyi olmayan ailelere ise sefer taslarıyla yemek götürülecek.



Birbirinden ünlü isimler Edremit'e geliyor

İlk etapta 150 aile belirlenirken, yemekler ise araçlarla evlere servis edilecek. Günde 4 çeşit yemeğin sunulacağı çadırda, iftar sonrası farklı etkinlikler de halkın beğenisine sunulacak. Edremit Kaymakamlığı Aşevi'nde hazırlanacak olan yemeklerin Edremit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından halka sunulacağı, günlük yemek maliyetinin ise 7 bin TL olduğu öğrenildi. 27 Mayıs ile 24 Haziran tarihleri arasında Edremit Ulu Camii karşısı liman sahilinde her gün çeşitli programların gerçekleştirileceği etkinliklerle ilçe halkının güzel bir Ramazan ayı geçirmesi hedefleniyor. 'Şehr-i Mavi Edremit'e Şehr-i Ramazan Coşkusu' adı altında gerçekleştirilecek olan programda; 27 Mayıs'ta Murat Melet, 2 Haziran'da Orhan Ölmez, 4 Haziran'da Hasan Dursun, 5 Haziran'da Serdar Tuncer, 7 Haziran'da Abdurrahman Önül, 9 Haziran'da M. Emin Ay, 11 Haziran'da Talha Bora Öge, 14 Haziran'da Uğur Işılak, 17 Haziran'da Murat Kekilli, 20 Haziran'da Grup Tillo ve 21 Haziran da ise Senai Demirci Vanlılarla bir araya gelerek, Ramazan ayının maneviyatını paylaşacaklar. Ara günlerde ise yerel sanatçılar başta olmak üzere Hacivat-Karagöz, meddah ve Nasrettin Hoca gibi farklı programlar sunulacak.



"Ramazan eğlenceleri düzenliyoruz"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ilçe halkı ve Vanlılara güzel bir Ramazan ayı yaşatmak için bütün hazırlıkları yapmaya çalıştıklarını belirtti. Komşuluk ilişkilerini güçlendiren iftar sofraları ile aynı mahallede oturup birbirini tanımayan insanların aynı sofrada buluşacağını anlatan Çiçekli, "İftar sofralarının yanı sıra Ramazan eğlenceleri de düzenliyoruz. İftar çadırları, kaybolmaya yüz tutmuş geleneklerin ve mahalle kültürünün yeniden yaşatıldığı yerlerdir. Mümkün olduğunca mütevazı sofralarda oturarak, zengin fakir gözetmeksizin aynı sofrada oruç açmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

(MSA-Y)



23.05.2017 14:20:22 TSI

NNNN