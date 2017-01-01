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Büyükşehirli atıcılar Türkiye Şampiyonu oldu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu atıcılar, bu yılki başarılı performansını takımlar düzeyinde Türkiye Şampiyonluğu ile taçlandırdı.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Trap Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası 19-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Ahmet Balkancı, Murat İlbilgi ve Erdinç Kebapçı'dan oluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün Büyükler Trap Takımı toplamda 136 atarak kendi kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nü İstanbul Avcılık ve Atıcılık Derneği izlerken, üçüncü ise Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu. Milli takımın bel kemiği oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu atıcılar, bu yılki başarılı performansını takımlar düzeyinde Türkiye Şampiyonluğu ile taçlandırdı. Müsabakaların ardından antrenör Ali Emre Güray ile birlikte Büyükşehirli atıcılar şampiyonluk kupasını birlikte kaldırdı.

(İG-RFK-Y)



23.05.2017 14:25:40 TSI

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