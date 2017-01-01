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Büyükşehir'den, bir gecede yaya köprüsü



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Outlet Üst Geçiş Köprüsünün montajını 1 günde tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Outlet Center bölgesinde vatandaşların karşıdan karşıya geçişlerini sağlamak için 1 gecede yaya üst geçiş köprüsünün montajını tamamladı. Ulaşımın aksamaması için geceden getirilen 9 parça halindeki üst geçit, aynı günde yerine konuldu. Üst geçit, son rötuşlerin tamamlanmasıyla vatandaşların hizmetine sunulacak. 964 metre uzunluktaki ve yaklaşık olarak 148 ton ağırlığındaki çelik yaya üst geçidinin montajının 1 günde tamamlanması için köprü, parçalar halinde bölgeye getirildi. Üst geçit kısmı 5 parça, merdivenler 2 parça, asansörler 2 parça olmak üzere 9 parça halinde sahaya getirildi. Üst geçit montaj çalışmaları 22-23 Mayıs günlerinde 09.00 - 07.00 saatleri arasında 1 günlük bir sürede tamamlandı Gece 24.00 saati itibariyle 15 Temmuz Köprülü Kavşağı Güney Anayol- Yanyol Gölcük yönü trafik akışı mevcutta bulunan alternatif yola aktarılarak üst geçit montaj çalışmalarına başlandı. Üst geçit parçalarının birleşim çalışmaları aktarımı tamamlanan Güney Anayol-Yan yol üzerinde yapıldı. Montaj çalışmalarının tamamlanacağı 23 Mayıs tarihinden itibaren kaynak, temizlik, boya çalışmalarının yapılabilmesi için yaklaşık 1 hafta boyunca 15 Temmuz Köprülü Kavşağı her iki yönlü trafik akışında şerit daraltmaları yapılacak. 2 adet engelli asansörü olacak üst geçit üzerine yaklaşık 350 metre kare yerinde tartan pist yapılacak. Ayrıca yapım işi kapsamında üst geçit aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacaktır.

(İG-



23.05.2017 14:48:44 TSI

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