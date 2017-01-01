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Ramazan öncesi zabıtadan fırınlara sıkı denetim

23 Mayıs 2017 Salı, 14:50
Ramazan öncesi zabıtadan fırınlara sıkı denetim
Ramazan öncesi zabıtadan fırınlara sıkı denetim

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle halkın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için unlu mamul üretim ve satış yerlerine denetimler düzenledi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerde özellikle, kullanılan ve satışa sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığını, hijyen şartlarına uygunluğunu ve iş yerinin ticari faaliyet gösterebilmesi için temin etmesi gereken belgeleri kontrol etti.
Vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapması için yoğun gayret gösteren ekipler özellikle iftar sofralarının olmazsa olmazı, Ramazan lezzeti pide üretimi yapan iş yerlerinde temizlik ve üretim izinlerini sıkı kontrole tabi tuttu. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte halkın sağlığını ön planda tutan ve gıda konusuna büyük önem veren ekipler, esnafın daha duyarlı olmasını istedi.
(BK-ÖS-Y)

23.05.2017 14:50:39 TSI
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