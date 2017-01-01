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Engelli vatandaşlardan yıl sonu kermesi

23 Mayıs 2017 Salı, 14:58
Engelli vatandaşlardan yıl sonu kermesi
Engelli vatandaşlardan yıl sonu kermesi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi ve Manavgat Ortopedik ve Yürüme Engelliler Derneği'nin birlikte düzenlediği yıl sonu kermesi etkinliği, vatandaşlar ile buluştu.
Manavgat Belediyesi ve Manavgat Ortopedik ve Yürüme Engelliler Derneği'nin birlikte düzenlediği yıl sonu kermesi etkinliği, Cumhuriyet Meydanı'nda Manavgatlı vatandaşlar ile buluştu. Düzenlenen kermes etkinliğine CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Kürşat Şenol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kermes etkinliğinde el emeği göz nuru eserler ve tatlı çeşitleri görücüye çıktı.
Kermeste Manavgat Belediye Başkan Şükrü Sözen, el emeği göz nuru eserlere bakmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Sözen, "Özel dostlarımızın eserlerini sergilemesinin mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Daha mutlu bir Manavgat için engelleri ortadan kaldırmaya devam edeceğiz" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

23.05.2017 14:58:27 TSI
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