YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Enez Kaymakamlığı Aziz Yörük Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi

Enez Kaymakamlığı Aziz Yörük Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Enez Kaymakamlığı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ve iş adamı Yusuf Yörük'ün desteğiyle organize edilen uluslararası satranç turnuvası sona erdi.

İstanbul Üniversitesi Sahil Kampı'nda düzenlenen turnuvada 7 farklı ülkeden 83 sporcu buluştu. 19 yabancı sporcunun katıldığı turnuvada 10 unvanlı sporcu mücadele etti. Turnuvanın ödül törenine Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer Ersöz ve turnuva ana sponsoru iş adamı Yusuf Yörük'ü temsilen oğlu Ömer Yörük katıldı.

Turnuva esnasında sporcular ve aileleri için düzenlenen Enez Gezisi ve Müzik Etkinlikleri çok ilgi görürken, sporcular Enez'i daha iyi tanıma fırsatı yakaladı.

Turnuva sonuçları beklenirken, Enezli sporcular ve Marian Petrov arasında yapılan simultane satranç gösterisi ve uluslararası satranççılar tarafından blitz (Yıldırım) satranç gösterisi yapıldı.

Turnuva sonunda Gürcistan'dan Davit Maghalashvılı birinci, Gürcistan'dan Konstantine Shanava ikinci, Bulgaristan'dan Marian Petrov üçüncü olurken, en iyi Türk sporcu Kasım Demirçin, Askar Rzayev, Hür Yasin, en iyi kadın sporcu Nona Mırcheva, Doğa Esma Duran, Boryana Dımıtrova oldu.

Dereceye giren sporculara ödül, kupa ve madalyaları Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer Ersöz, iş adamı Ömer Yörük, Enez İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Uzun tarafından verildi.

(KU-SO-Y)



23.05.2017 15:08:52 TSI

NNNN

