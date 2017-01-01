YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP İl Başkanı Murat Çiçek mazbatasını aldı

MHP İl Başkanı Murat Çiçek mazbatasını aldı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya il teşkilatının 12. olağan genel kurulunda yeniden il başkanlığa seçilen Murat Çiçek mazbatasını aldı.

21 Mayıs Pazar günü gerçekleşen ve iki adayın yarıştığı olağan genel kurulda 314 delegenin oyunu alan Murat çiçek yeniden il başkanlığına seçilerek güven tazelerken, diğer aday Hakkı Ünler 192 oy almıştı.

Murat Çiçek, Konya Adliyesinde yer alan il seçim kurulunda mazbatasını aldı. MHP Konya il teşkilatı yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı programda mazbatayı alan Çiçek, genel kurulda kendilerine gösterilen teveccühe teşekkür etti. Partisinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin emrinde ve yolunda çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Çiçek, yönetime takviyeler yaparak 2019 seçimlerine hazırlanmaya şimdiden başladıklarını vurguladı.

(İHA-İP-Y)



23.05.2017 15:20:48 TSI

NNNN

