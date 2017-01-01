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Ramazan davulcuları hünerlerini sergiledi

23 Mayıs 2017 Salı, 15:28
Ramazan davulcuları hünerlerini sergiledi
Ramazan davulcuları hünerlerini sergiledi
- Zabıta ekipleri Ramazan davulcularını denetledi, görev yerlerini belirledi

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük'te, eski gelenekleri yaşatmak amacıyla vatandaşları davul çalıp maniler söyleyerek sahura kaldıracak Ramazan davulcuları hem hünerlerini sergiledi, hem de görev dağılımı yapıldı.
Eski Ramazan geleneklerinin yeni nesillere yaşatılması konusunda önemli bir yer tutan davulcular bu yıl da Bozüyüklüleri sahura güzel ve çeşitli maniler söyleyerek kaldıracaklar. Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde Ramazan öncesinde görev yapacak davulcular çağrılarak uymaları gereken kurallar bildirildi ve davul çalacakları mahalleler konusunda görev dağılımı yapıldı. Yapılan dağılım ile birlikte toplam 13 Ramazan davulcusu Bozüyük'te vatandaşları sahura kaldırmak için görev aldı. Davulcular aynı zamanda davul çalma ve mani söyleme konusunda da test edildi. Hünerlerini heyecanla sergileyen davulcular, Ramazan ayı boyunca söyleyecekleri manilerden örnekler vererek davullarını çaldı. Davulculara görev süreleri boyunca uymaları gereken kurallar anlatılarak; hiçbir davulcunun davulunu gelişigüzel çalamayacağı, belirlenen saatlerde davul çalınabileceği, davul çalmaya imsak vaktine 2 saat kala başlayabilecekleri, hava şartları bahane edilerek işin aksatılmaması gerektiği, hasta ya da acil işi olan davulcuların yerine başka davulcu görevlendirileceği, vatandaşları camlarının önünde rahatsız edecek kadar davul çalınmaması ve vatandaşların sürekli haklanarak rahatsız edilmemesi gerektiği, herkesin kendi mıntıkasında davul çalabileceği bilgisi verildi.
(FSİ-MET-Y)

23.05.2017 15:28:15 TSI
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