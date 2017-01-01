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Elazığ'da 'Okul Cami Buluşması' projesi

23 Mayıs 2017 Salı, 15:30
Elazığ'da 'Okul Cami Buluşması' projesi
Elazığ'da 'Okul Cami Buluşması' projesi

(Fotoğraflı)

Kamil Can Kılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 'Okul Cami Buluşması' projesi kapsamında öğrenciler camide cemaatle namaz kıldı.
Elazığ Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülüğü tarafından Şubat ayında başlatılan 'Okul Cami Buluşması' projesinin ilk bölümü tamamlandı. Mevlana Camisinde düzenlenen programa 10 okulda 470 öğrenci katıldı. Camiye gelen öğrenciler cami cemaatiyle beraber öğlen namazını kıldı.
Maksatlarının çocukları camilerle tanıştırmak olduğunu belirten Vali Murat Zorluoğlu, "Çocuklarımızın cami adabını öğrenmelerine imkan sağlıyoruz. Dinimizin en önemli unsuru olan namazın cemaatle birlikte kılınmasını alıştırıyoruz. Camilerimizde cemaatimiz eksik değil ama çocuk ve gençlerimizin sayısını mutlaka artırmamız gerekiyor. Camilerdeki çocuk seslerini bahar ayında pencereyi açınca duyduğum kuş cıvıltılarına benzetiyorum. Çocuklarımızın camilerde daha fazla bulunmaları ve namazlara cemaatle birlikte katılmaları hakikaten çok büyük bir mutluluktur. Projemiz önümüzdeki yıllarda da sürecektir"dedi.
Projenin düzenlenen programla sona erdiğini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, "Şubat ayından itibaren uygulamaya başladığımız projenin çok yararlı olacağı düşünüldü. Camilerimiz ve okullarımız bizim en önemli değerlerimizdir. İkisini birden aynı şekilde tanıtmak çok önemlidir. Okulları bilen öğrencilerimizin camileri de bilmesini, dinimizin gereklerinin ne şekilde uygulandığını, namazların nasıl kılındığını birebir camilere gelerek tanımalarını sağladık. Proje il genelinde her okulda uygulandı. Bugün kapanış programında da 10 okuldan 470 öğrencimiz camiye geldi" diye bilgi verdi.
Projenin finalini yaptıklarını dile getiren İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya ise, yaz kurslarının devam ettiğini ve camilerin öğrencilerle dolacağını kaydetti.
(CK-HİV-Y)

23.05.2017 15:30:29 TSI
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