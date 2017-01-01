YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ramazan denetimleri sürüyor

Ramazan denetimleri sürüyor



(Fotoğraflı)



Alpaslan Çelik

KARABÜK (İHA) - Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle yaptıkları denetimlere kent merkezinde faaliyet gösteren marketleri denetleyerek sürdürüyor.

Ramazan ayında esnaf denetimlerini artıran Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, marketlerde denetimler yaptı. Denetim ekibi, satılan ürünlerin son kullanma tarihi ve gıda depolama alanlarını kontrol etti.

Yapılan denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz. Yapılan kontrollerin sık aralıklarla devam edecek ve halkın sağlıklı bir şekilde Ramazan ayını idrak etmelerini sağlayacağız. Alışveriş yapan vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin son kullanma tarihine mutlaka bakmalarını, son kullanma tarihi geçen ürünleri bulunduran firmaları ise Alo Belediye 153 Zabıta Müdürlüğü'ne bildirmelerini rica ederim" dedi.

(AÇ-RFK-Y)



23.05.2017 15:30:29 TSI

NNNN

