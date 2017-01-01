ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ramazan denetimleri sürüyor

23 Mayıs 2017 Salı, 15:30
Ramazan denetimleri sürüyor
Ramazan denetimleri sürüyor

(Fotoğraflı)

Alpaslan Çelik
KARABÜK (İHA) - Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle yaptıkları denetimlere kent merkezinde faaliyet gösteren marketleri denetleyerek sürdürüyor.
Ramazan ayında esnaf denetimlerini artıran Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, marketlerde denetimler yaptı. Denetim ekibi, satılan ürünlerin son kullanma tarihi ve gıda depolama alanlarını kontrol etti.
Yapılan denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz. Yapılan kontrollerin sık aralıklarla devam edecek ve halkın sağlıklı bir şekilde Ramazan ayını idrak etmelerini sağlayacağız. Alışveriş yapan vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin son kullanma tarihine mutlaka bakmalarını, son kullanma tarihi geçen ürünleri bulunduran firmaları ise Alo Belediye 153 Zabıta Müdürlüğü'ne bildirmelerini rica ederim" dedi.
(AÇ-RFK-Y)

23.05.2017 15:30:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ramazan çadırı Kent Meydanında kuruldu
YEREL

RAMAZAN ÇADIRI KENT MEYDANINDA KURULDU
İl Başkanı Saylar, gazetecilerle bir araya geldi
YEREL

İL BAŞKANI SAYLAR, GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Ramazan davulcuları sınavla belirlendi
YEREL

RAMAZAN DAVULCULARI SINAVLA BELİRLENDİ

Sis farına ceza
YEREL

SİS FARINA CEZA
Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Tankut:
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR KULÜBÜ BAŞKANI TANKUT:
Başkan Aksoy, öğrencileri kampa gönderiyor
YEREL

BAŞKAN AKSOY, ÖĞRENCİLERİ KAMPA GÖNDERİYOR
Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, kızını evlendirdi
YEREL

TİCARET İL MÜDÜRÜ SEFA ÖZATA, KIZINI EVLENDİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

BİLGİSAYAR EFEKTİ GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA...

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..
  • 4 400 yıllık mezarlığın sırrı çözüldü