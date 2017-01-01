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GAÜN'lü öğrencilerden Trafik Farkındalığı Projesi

23 Mayıs 2017 Salı, 15:34
GAÜN'lü öğrencilerden Trafik Farkındalığı Projesi
GAÜN'lü öğrencilerden Trafik Farkındalığı Projesi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Teknolojisi Programı öğrencileri Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen 'Trafik Farkındalığı Projesi'nde yayalara ve araç sürücülerine önemli mesajlar verdi.
TDP dersi kapsamında Güz Yarıyılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı tarafından verilen trafik eğitimi ile başlayan proje çalışması, öğrencilerin derslerde sorunları çözmeye yönelik ürettikleri fikirler, bu kapsamda oluşturulan sloganlar, yazdıkları kısa film senaryoları ile devam ederek; Kalyon, Çetinkaya, İmam Usta, Halıcılar Sitesi, 25 Aralık ve Değirmiçem kavşaklarındaki yaya geçitlerinde öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamayla tamamlandı. Üzerlerinde trafikle ilgili mesajların yer aldığı renkli tişörtler ve taşıdıkları pankartlarla yaya geçitlerinde "Dikkatli Geç Saygıyı Seç", "Öncelik Araçların Değil Yayaların", "Kırmızıda Geçti Ama Artık Çok Geçti", "Gereksiz Korna Çalma, Gürültüye Ortak Olma", "Aşırı Hıza Dikkat, Kaybolan Şey Hayat" gibi sloganlar atan öğrenciler, trafikte saygının önemine dikkat çekti. Sürücülerin lüzumsuz yere kornaya basmaması ve birbirlerine yol vermeleri yönünde afişlerle uyarılar da yapan topluluk, toplu taşıma araçlarına astıkları duyurular ile de araç sürücülerini uyardı.
Vatandaşların ilgi gösterdiği projede birinci sınıf öğrencilerinin yanı sıra TDP Projesi Koordinatörü Öğr. Gör. Elif Akyüz Ertunç, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürü Seda Kördeve, TDP ekibinden İpek Tezel ve Simge Akbaş da yer aldı.
(SD-Y)

23.05.2017 15:34:03 TSI
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