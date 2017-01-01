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Başkan Özgüven'den huzur evine ziyaret



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, mübarek aylar ve Ramazan ayı dolayısıyla huzur evinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili konuşan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Yaşlılarımız, hepimizin başının tacıdır. Onların yanında olmak, onlara destek olmak, sevgi ve saygımızı onlarla paylaşmak bizlerin boynunun borcudur. Mübarek aylar içerisinde bulunduğumuz bu günlerde onların hayır duaları bizleri ruhani doygunluğa ulaştıracaktır. Allah ömür verdiği sürece yaşamımızın o sürecini göreceğiz. Onları sık sık ziyaret etmeliyiz, yalnızlıklarını değil yaşlılıklarının kıymetini onlara hatırlatmalıyız. Neler yaşadılar bilemeyiz annelerini, babalarını, eşlerini belki de çocuklarını ebediyete uğurlayan bu güzel insanların yalnızlıklarını onlara unutturmalıyız. Yaşlılarımızın bugünkü beklentileriyle, gelecekte bizler de karşılaşacağız. Biz nasıl bir yaşlılık hayal ediyorsak, bugün yaşlılarımıza bu hayalimizin karşılığını vermeliyiz. Onların hayat tecrübelerinden yararlanarak, topluma daha faydalı olmanın yollarını aramalıyız" dedi.

(US-AH-Y)



23.05.2017 15:34:10 TSI

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