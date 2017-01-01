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Tiratlar beğeni topladı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) tarafından Tiratlar gösterimi gerçekleştirildi. Klasik Dünya Tiyatro oyunlarından ve Türk Tiyatrosundan kısa bölümlerin sahnelendiği gösterim seyircilerin takdirini aldı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonunda yapılan gösterimde, MBŞT oyuncuları ve MABESEM Tiyatro Kursiyerleri rol aldı. 13 ayrı oyundan bölümlerin canlandırıldığı gösterim büyük beğeni topladı. Gösterimde, bazı oyunlar yazıldığı Rusça ve İngilizce dillerinde sahnelendi.

Gösterim sonunda Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Sanat Etkinlikleri Şube Müdürü Coşkun Karaağaç, oyunculara çiçek verdi

(BT-SD-Y)



23.05.2017 15:38:17 TSI

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