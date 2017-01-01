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Amed Sportif Taşkın ile yolla devam kararı aldı



DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 2. Lig Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler teknik direktör Taner Taşkın ile yolla devam kararı aldı.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktör Taner Taşkın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geçen sezonun devre arasında başlayan Amed Sportif Faaliyetler maceralarının yeni sezonda da devam edeceğini belirtti. Taşkın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut teknik heyetler yolla devam kararı aldıklarını belirtti. Taşkın, "Bu transferin olmasını sağlayan yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni sezonda çok daha güçlü bir Amedspor olarak ligde Diyarbakırlıların huzuruna çıkarız" dedi.

(MÇ-MP-Y)



23.05.2017 15:39:25 TSI

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