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Manavgat Şelalesi Manga konseriyle açılacak

23 Mayıs 2017 Salı, 15:39
Manavgat Şelalesi Manga konseriyle açılacak
Manavgat Şelalesi Manga konseriyle açılacak

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi, Manga konseriyle açılacak.
Manavgat Belediyesi tarafından düzenlemesi yapılarak kente yeniden kazandırılan Manavgat Şelalesi, yeni yüzüyle 25 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 20.00'de, ünlü Rock Grubu Manga konseriyle açılacak. Manga konseri öncesinde DJ Atakan Pop Rock Grubu ve sanatçı Lebowski sahne alarak geceyi daha eğlenceli hale getirecek. Her yıl 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Manavgat Şelalesi, yerli ve yabancıların yanı sıra Manavgat halkıyla da açılış sonrasında bütünleşmiş olacak. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tüm Manavgat halkını konserli açılış etkinliğine davet etti. Başkan Şükrü Sözen, "Kentimizin en önemli zenginliklerinden birisi olan, marka değeri ve görsel güzelliği ile turistlerin görmek istediği Manavgat Şelalemizin turizmden hak ettiği değeri alabilmesi için, muhteşem bir düzenleme projesini hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Şimdi kent halkına ve turizme yakışır hale getirdiğimiz dünyaca ünlü Şelalemizi kent halkımızla da daha çok bütünleştirmeye çalışacağız" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

23.05.2017 15:39:52 TSI
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