YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Haliliye'deki ibadethaneler Ramazan'a hazırlanıyor

Haliliye'deki ibadethaneler Ramazan'a hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki 246 ibadethanede sürdürdüğü temizlik çalışmalarını son günlerde yoğunlaştırarak, ibadethaneleri yaklaşan Ramazan'a hazırlıyor.

Başkan Fevzi Demirkol'un, "Tertemiz Haliliye" hedefiyle hareket eden Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, ibadethanelerin de temizlik çalışmalarını aksatmadan yürütüyor. Merkezde 122, kırsalda ise 124 ibadethanede vatandaşların daha temiz ortamda ibadet etmelerini hedefleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu kapsamda aylardır süren ibadethane temizliği çalışmalarını, yaklaşan Ramazan Ayı ile birlikte yoğunlaştırdı. Ekipler, ibadethanelerdeki döşemeleri kaldırmadan yerinde yıkayarak daha temiz hale getiriyor.

Ramazan Ayı içerisinde de yoğun olarak sürecek olan ibadethane temizlik işlemlerinde, vatandaşların daha temiz ortamlarda ibadet yapmaları amaçlanıyor.

(Şİ-SD-Y)



23.05.2017 15:40:10 TSI

NNNN

