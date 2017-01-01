ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

El emekleri serilendi

23 Mayıs 2017 Salı, 15:40
El emekleri serilendi
El emekleri serilendi
- Muğla'nın Menteşe ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yıl boyunca kursiyerler tarafından yapılan el emekleri yılsonu sergisinde sergilendi.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Menteşe Kaymakamlığı ve Muğla Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu, Muğla Kapalı ve Açık Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlüler ile Muğla Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencilerinin yıl boyunca ortaya koydukları eserler açılan sergi ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.
Kursiyer tarafından yapılan 10 binin üzerindeki el emeği ürünlerin bulunduğu sergide, asırlık tezgahlarda dokunan halı ve kilimler, iğne oyası, ipek dokuma, hat sanatları ve bakır el işlemeleri yer aldı.
Açılan yıl sonu sergisinde Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklular ile Gevenes Açık Cezaevinde kalan tutukluların eserleri büyük beğeni topladı. Sergide ayrıca, Muğla Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencilerinin yaptığı bakır işlemesi, gemi maketi, ahşap oymacılığı gibi ürünler de yer aldı.
Serginin açılışında konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, 2016-2017 eğitim öğretim yılında okuma yazma kursları, mesleki ve teknik kurslar ve genel kurslar olmak üzere 565 kurs açıldığını belirterek, bu kurslara 11 bin 900 kursiyerin kayıt yaptırdığını söyledi. Vali Çiçek, "Sergide, kadınların, tutuklu ve hükümlülerin, engelli bireylerin, aile ve dini rehberlik merkezi üyelerinin el emeği göz nuru çalışmaları da bulunuyor. Bugün kursiyerlerimizn bir yıl boyunca yaptığı el emeği, göz nuru ürünleri sergileniyor. Hepsinde ayrı ayrı emek var. Hepsinin ellerine sağlık" tdedi.
Vali Çiçek, daha sonra serginin açılışın yaparak protokol üyeleri ile ürünleri tek tek inceledi.
(BT)

23.05.2017 15:40:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Rus iş adamının milyon dolarlık yatı Fethiye'de
YEREL

RUS İŞ ADAMININ MİLYON DOLARLIK YATI FETHİYE'DE
Sosyal Medya'dan algı yaratanlar için 'Siber Suçlar' devrede
YEREL

SOSYAL MEDYA'DAN ALGI YARATANLAR İÇİN 'SİBER SUÇLAR' DEVREDE
Muğla'daki cinayet
YEREL

MUĞLA'DAKİ CİNAYET
Mahkumların ve kadınların el emeği ürünleri sergilendi
YEREL

MAHKUMLARIN VE KADINLARIN EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ SERGİLENDİ
7 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı
YEREL

7 FETÖ ŞÜPHELİSİNDEN 3'Ü TUTUKLANDI
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
&quot;Şiddet gören bir kadın olduğu zaman kaçmayın&quot;
YEREL

"ŞİDDET GÖREN BİR KADIN OLDUĞU ZAMAN KAÇMAYIN"

Eğitim Bir-Sen yetkiyi taçlandırdı
YEREL

EĞİTİM BİR-SEN YETKİYİ TAÇLANDIRDI
MSKÜ ilk doktorlarını mezun etti
YEREL

MSKÜ İLK DOKTORLARINI MEZUN ETTİ
GÜNCELLEME - Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - MUĞLA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
MSKÜ Tıp Fakültesi, ilk mezunlarını verdi
YEREL

MSKÜ TIP FAKÜLTESİ, İLK MEZUNLARINI VERDİ
Koylar güzel kalsın diye, &quot;DTO Marmaris&quot; nöbette
YEREL

KOYLAR GÜZEL KALSIN DİYE, "DTO MARMARİS" NÖBETTE
Limanda iş kazası; 1 yaralı
YEREL

LİMANDA İŞ KAZASI; 1 YARALI
Ortaca'da otomobille motosiklet çapıştı; 2 yaralı
YEREL

ORTACA'DA OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇAPIŞTI; 2 YARALI
Süper motor yat &quot;Saluzi&quot; Marmaris'te
YEREL

SÜPER MOTOR YAT "SALUZİ" MARMARİS'TE
Muğla'daki cinayet
YEREL

MUĞLA'DAKİ CİNAYET
İbrahim Tatlıses'ten hayranı olan genç girişimciye destek
YEREL

İBRAHİM TATLISES'TEN HAYRANI OLAN GENÇ GİRİŞİMCİYE DESTEK
Bodrum çöplüğünde yangın
YEREL

BODRUM ÇÖPLÜĞÜNDE YANGIN
Marmaris'te tur otobüslerine sıkı denetim
YEREL

MARMARİS'TE TUR OTOBÜSLERİNE SIKI DENETİM
Bodrum'da camiden hırsızlık kamerada
YEREL

BODRUM'DA CAMİDEN HIRSIZLIK KAMERADA
Club Areena Sezon Açılışını yaptı
YEREL

CLUB AREENA SEZON AÇILIŞINI YAPTI
Korkunç cinayeti itiraf etti
YEREL

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
FETÖ'den aranan şüpheli yol uygulamasında yakalandı
YEREL

FETÖ'DEN ARANAN ŞÜPHELİ YOL UYGULAMASINDA YAKALANDI
Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MUĞLA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..