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El emekleri serilendi

- Muğla'nın Menteşe ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yıl boyunca kursiyerler tarafından yapılan el emekleri yılsonu sergisinde sergilendi.



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Menteşe Kaymakamlığı ve Muğla Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu, Muğla Kapalı ve Açık Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlüler ile Muğla Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencilerinin yıl boyunca ortaya koydukları eserler açılan sergi ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

Kursiyer tarafından yapılan 10 binin üzerindeki el emeği ürünlerin bulunduğu sergide, asırlık tezgahlarda dokunan halı ve kilimler, iğne oyası, ipek dokuma, hat sanatları ve bakır el işlemeleri yer aldı.

Açılan yıl sonu sergisinde Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklular ile Gevenes Açık Cezaevinde kalan tutukluların eserleri büyük beğeni topladı. Sergide ayrıca, Muğla Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencilerinin yaptığı bakır işlemesi, gemi maketi, ahşap oymacılığı gibi ürünler de yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, 2016-2017 eğitim öğretim yılında okuma yazma kursları, mesleki ve teknik kurslar ve genel kurslar olmak üzere 565 kurs açıldığını belirterek, bu kurslara 11 bin 900 kursiyerin kayıt yaptırdığını söyledi. Vali Çiçek, "Sergide, kadınların, tutuklu ve hükümlülerin, engelli bireylerin, aile ve dini rehberlik merkezi üyelerinin el emeği göz nuru çalışmaları da bulunuyor. Bugün kursiyerlerimizn bir yıl boyunca yaptığı el emeği, göz nuru ürünleri sergileniyor. Hepsinde ayrı ayrı emek var. Hepsinin ellerine sağlık" tdedi.

Vali Çiçek, daha sonra serginin açılışın yaparak protokol üyeleri ile ürünleri tek tek inceledi.

(BT)



23.05.2017 15:40:22 TSI

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