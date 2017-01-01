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Bozüyük'te Mahalle konaklarındaki Mukabele programları başlıyor



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından Mahalle konaklarında ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi Şark odasında Ramazan ayı boyunca hanımlara yönelik olarak "Mukabele Programı" düzenlendi.

Yeni Mahalle Konağı, Tekke Mahalle Konağı, Yenidoğan Mahalle Konağı, Çarşı Mahalle Konağı, Yediler Mahalle Konağı ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi Şark odasında mübarek Ramazan ayından önce 25 Mayıs 2017 Perşembe günü başlayacak olan Mukabele programları 13:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılacak. Mahallelerde hanımların 11 ayın sultanı Ramazan ayı boyunca Kur'an-ı Kerim okuyarak, bu özel zaman dilimini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri sağlanacak. Ramazan'ın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde, gereği gibi yaşanması ve yaşatılması amacıyla düzenlenen Mukabele Programlarına geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hanımların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Bozüyük Belediyesi'nin Mahalle Konaklarındaki Mukabele programları; Ramazan ruhunun yaşatılması ve ilahi havanın tüm Bozüyük'te hissedilmesi için de oldukça önemli bir hizmet olarak yerini alıyor.

(FSİ-MET-Y)



23.05.2017 15:42:47 TSI

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