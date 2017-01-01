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MHP İl Başkanı Mehmet Karagöz ilk ziyaretini ESOB'a gerçekleştirdi

23 Mayıs 2017 Salı, 15:44
MHP İl Başkanı Mehmet Karagöz ilk ziyaretini ESOB'a gerçekleştirdi
MHP İl Başkanı Mehmet Karagöz ilk ziyaretini ESOB'a gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

Ahmet Hamzaçebi
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanlığının hafta sonu gerçekleştirilen genel kurulu sonrası güven tazeleyen Başkan Mehmet Karagöz, ilk ziyaretini Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ESOB) yaptı.
Yapılan ziyaretten son derece memnun kaldıklarını belirten ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, "Karagöz Başkanımız bizim içimizden birisi. Omuz omuza verip çalıştığımız sayın Mehmet Karagöz'ün yeniden 'MHP gibi dik duruş sağlayan' bir partinin il başkanı olması bizleri son derece memnun etti. Başarılı çalışmalarının devamını bekliyoruz" dedi.
MHP İl Başkanı Mehmet Karagöz de ESOB Başkanı Konak'a teşekkür ederek, "Değerli Başkanımız Abdülkadir Konak, bizlere her zaman manevi güç vermiştir. O nedenle kendisinin de belirttiği gibi, omuz omuza çalıştığımız Başkan Konak'a ilk ziyaretimi gerçekleştirdim. Bundan sonra da güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.
MHP İl Başkanı Mehmet Karagöz'ün ESOB Başkanı Abdülkadir Konak'a ziyaretinde, Başkan Vekili Atilla Kocabaş ile MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Asım Kurt da hazır bulundu.
(ABH-MET-Y)

23.05.2017 15:44:22 TSI
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