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Yalova'da AMATEM açıldı



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - Yalova uyuşturucu ve alkol bağımlılarının ayakta tedavisine imkan tanıyacak olan Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Ayakta Tedavi Merkezi (AMATEM) törenle açıldı.

Kısa adı AMATEM olan Yalova'nın ilk ve tek Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Ayakta Tedavi Merkezi'nin açılışı Vali Tuğba Yılmaz, Belediye Başkanı Vefa Salman ve il protokolünün katıldığı törenle gerçekleştirildi. Psikiyatrist Funda Çiçek, "Merkez ilimizde ilk kez devreye girecek. Yalova Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği binası içerisinde kurulan merkez alkol ve madde bağımlılığına yönelik tedavi hizmeti veren ve bu konuda araştırmalar yapan bir merkez durumunda. Alkol ve madde kullanımı sorunu olanlar kabul edilmektedir. Mecburi tedavi söz konusu olmayıp, kişilerin kendi istekleri ile tedavi yapılıyor. Merkeze başvuru sırasında kişilerin alkol veya madde kullanmamış olması veya alkol ya da madde etkisinde olmaması gerekiyor. Bağımlılık tedavisine başvuran kişilerin verilen randevuya gelmesi tedavi protokolüne uyması ve tedavi motivasyonu, tedavinin başarısı için önemli unsurlardan biridir" dedi.

Vali Yılmaz, AMATEM'i gezerek birimleri inceledi.

(SÇ-MŞ)



23.05.2017 16:00:30 TSI

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