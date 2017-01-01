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Ilıcalı "Çiftçimize destek verip göçü durdurmalıyız"

23 Mayıs 2017 Salı, 16:06
Ilıcalı "Çiftçimize destek verip göçü durdurmalıyız"
Ilıcalı "Çiftçimize destek verip göçü durdurmalıyız"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Ziraat Odası İl Koordinasyon Toplantısına katıldı. Toplantıda tarımın kalkınmadaki önemine dikkat çeken Ilıcalı, "Besicilik ve çiftçilik yapanları devlet olarak, millet olarak, omuzlarımızda taşımamız lazım." dedi.
Erzurum Ziraat Odası İl Koordinasyon Toplantısı, Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Tarım İl Müdürü Osman Akar, Erzurum Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman ve birçok İlçenin ziraat odası başkanlarının katılımıyla Horasan İlçesi'nin ev sahiplğinde yapıldı. Çiftçilerin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, çiftiçilere desteklerinden dolayı Milletvekili Ilıcalı'ya teşekkür ederek "Sayın vekilimiz her zaman olduğu gbi bugün de yanımızdalar. Çiftçilerin sorunlarıyla, tarım ve hayvancılıkla ilgili her zaman ziraat odalarına, çiftçilerimize yardımcı olmuşlardır. Çiftçilerimizin Ziraat Bankasına olan borçlarının ertelenmesi konusunda da kendilerinden büyük destek gördük. Bu konuda da ayrıca teşekkkür ediyorum." dedi.
"Bölgenin Kalkınması Tarıma Bağlı"
Erzurum'da ana sektörü tarımın oluşturduğunu ve kalkınmanında tarıma bağlı olduğunu söyleyen Milletvekili Ilıcalı "Eğer Erzurum'da kalkınmayı tam başaracaksak bunu tarımla, sizlerin çalışmalarıyla ve bizim değrli bürokratlarımızın, Bakanlığımızın vereceği destekle başarabiliriz. Erzurum göç alan bir şehirken göç veren bir şehir haline gelmiş. Bu gerilemenin nedeni tarım ve hayvancılık potansiyelimizin düşmesi. Bizim Erzurum'da göçü önlememiz köylerde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımıza hem iyi bir yaşam sunmamız hem de hayvancılık ve tarım konusunda destek olmamız lazım. Köyde kalan vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin elini öpmeliyiz. Bırakın vergi almayı, bölgeyi koruyup göç etmeden bu bölgelerde yaşadıkları için bizim vergi ödememiz lazım. Besicilik ve çiftçilik yapanları devlet olarak millet olarak omuzumuza almamız gerekiyor. Bu bölgenin, Türkiye'nin kalkınması tarıma dayalı." diye belirtti.
"En Büyük Kaybımız İnsan Kaybı"
Hollanda ve bazı Avrupa ülkelerinde ileri teknik ve bilinçlendirmeyle tarımdan büyük bir pay elde edilip ihracat oranlarının arttırıldığına dikkat çeken Ilıcalı "Geçtiğimiz haftalarda iki ülke gezdim. Holanda ve Bulgaristan'a gittim. Hollanda'daki araziye bakıyorsun ekilmemiş arazi göremiyorsun. Bir avuç ülke, Türkiye'nin ihracatının üstünde ihracat yapıyor. Şimdi bizim yapmamız gereken bu bölgeyi tarımda eski günlerine nasıl getiririz? Tarımda öncü bir şehir nasıl yaparız? Bunları tartışmalıyız. En büyük kaybımız insan kaybı. İnsanlarımız tarımı bırakıyor ve göç ediyor. Çiftçimiz tarımı bıraktığı an Türkiye'nin kalkınmasıda dar boğaza giriyor. Erzurum'da ve benzer illerde çiftçinin, besicinin bütün sorunlarını çözüp, çiftçimize destek vermeliyiz. Bende bu manada çiftçi borçlarının faizlerinin düzenlenerek ertelenmesi konusunu, bulunduğum her ortamda dile getirdim. Başbakanımız Sayın Binali Bey ve Maliye Bakanımız Naci Ağbal'a durumu ilettim. Sonunda Bakanımız Naci Ağbal bu talebimizi onayladı. Sizlerin sıkıntılarını çözmek bizlerin borcu." şeklinde ifade etti.
(ERZ-AT-Y)

23.05.2017 16:06:33 TSI
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