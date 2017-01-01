YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bornoz fabrikasında kök hücre bağışı

Bornoz fabrikasında kök hücre bağışı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursalı havlu üreticisi bir firma sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında tüm çalışanlarının katıldığı kan ve kök hücre bağışı organizasyonu düzenledi.

Bursalı Tekstil firması Kızılay'ın 'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır' sloganı ile başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına tam destek vererek, bünyesinde kök hücre numunesi ve kan bağışı organizasyonu düzenledi. Firmanın Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB)'ta ki üretim tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona, çalışanlar yoğun ilgi gösterdi.

Organizasyon kapsamında, Kızılay Bursa Kan Bağışı Merkezi Müdürü Orhan Emin Latif, Hemovijilans Birim Şefi Mustafa Ramadan ve Güney Marmara Bölge Planlama Sorumlusu Özgür Dündar Gürel de Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Bursalı'ya, yaptıkları çalışmalar ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Kan bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artması gerektiğine vurgu yaparak, bir gün hepimizin kana ihtiyacı olabileceğine dikkat çeken Bursalı, "Kan, kök hücre ve ilik nakli konusunda, tüm insanların birbirine muhtaç olduğu gerçeğini asla unutmamız gerekiyor. Bu anlamda bizler de Kızılay ile düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kan bağışı kampanyaları kapsamında, toplumsal farkındalığı artırmayı ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Yapılan tüm bu bağışlar, yaşam mücadelesi veren hastalarımıza umut olacaktır. Herkesin bu sorumluluk anlayışıyla hareket ederek, kan bağışı konusunda duyarlı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(UGR-



23.05.2017 16:11:48 TSI

NNNN

