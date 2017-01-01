ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TYB Erzurum Şubesi'nden yazar Akif Emre için taziye mesajı

23 Mayıs 2017 Salı, 16:22
TYB Erzurum Şubesi'nden yazar Akif Emre için taziye mesajı
TYB Erzurum Şubesi'nden yazar Akif Emre için taziye mesajı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Akabe Yayınlarının kurucusu, Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarlarından Akif Emre'nin ani ölümü üzerine Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından bir taziye mesajı yayınlandı.
TYB Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli yaptığı yazılı açıklamada çizgisi ve duruşu ile taviz vermeden doğrunun ve hakkın yanından hiç ayrılmadan milletin dirilişi için mücadele eden güzel kalemlerden Akif Emre'yi kaybetmiş olmanın hüznünü yaşadıklarını söyledi
İspirli şu görüşlere yer verdi; "Zor yetişen ve sağa sola savrulmadan mümince duruşu ile millet için yazan, millet için koşuşturan Akif Emre'yi kaybetmiş olmanın hüznü hepimizi sarmıştır.
Ömrü boyunca kardeşlik hukuku ile bu milletin değerlerini gündeme getiren bir yazar olan Emre, ani bir kalp krizi ile aramızdan ayrılmış; Rabbine yürümüştür.
Rabbim taksiratlarını bağışlasın ve Cennet'i ile mükafatlandırsın. Bütün yazarlara, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."
AKİF EMRE KİMDİR?
Yeni Şafak Gazetesi yazarı Akif Emre, Kayseri doğumludur. İlk ve orta öğrenimini kayseri'de tamamlayan Emre İstanbul'da mühendislik eğitimi almıştır.
Yayıncılık, gazetecilik ve televizyonculuk yapan Akif Emre, tıpkı bir seyyah gibi seyahatler etti. Yeni Devir'de gazeteciliğe başlaya Emre, Yeni Şafak gazetesinin kurucuları arasında yer aldı ve bir dönem genel yayın yönetmenliğini üstlendi.
Akif Emre, Akabe yayınlarında başladığı yayıncılık deneyimini İnsan, Küre ve Klasik yayınlarının yayın yönetmenliği görevlerini üstlenerek sürdürdü.
Belgesel çalışmalarına yoğunlaşan Emre, Osmanlı şehirleri (Saraybosna], Mostar, Üsküp, Selanik 1,2, Kudüs1,2 ve Mimar Sinan (6 Bölüm) başta olmak üzere birçok belgesel hazırladı.
Dünya Bülteni'nde (www.dunyabulteni.net) Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı.
Akif Emre en son www.haberiyat.com'da Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyordu.
(ERZ-AT-Y)

23.05.2017 16:22:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir kentin yöresel lezzetlerini tanıtıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KENTİN YÖRESEL LEZZETLERİNİ TANITIYOR
Eski polise FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis
YEREL

ESKİ POLİSE FETÖ/PDY ÜYELİĞİNDEN 6 YIL 3 AY HAPİS
Oltu'da takı tasarım ile grafik tasarım sergisi
YEREL

OLTU'DA TAKI TASARIM İLE GRAFİK TASARIM SERGİSİ
Ilıcalı &quot;Çiftçimize destek verip göçü durdurmalıyız&quot;
YEREL

ILICALI "ÇİFTÇİMİZE DESTEK VERİP GÖÇÜ DURDURMALIYIZ"
Taşkesenligil, final maçına çıkacak olan BB Erzurumspor'a başarı dileğinde bulundu
YEREL

TAŞKESENLİGİL, FİNAL MAÇINA ÇIKACAK OLAN BB ERZURUMSPOR'A BAŞARI DİLEĞİNDE BULUNDU
BİRKONFED Erzurum yönetimi basın mensupları ile buluştu
YEREL

BİRKONFED ERZURUM YÖNETİMİ BASIN MENSUPLARI İLE BULUŞTU
Erzurum'da 1090 adet kaçak Rus taşı tespih ele geçirildi
YEREL

ERZURUM'DA 1090 ADET KAÇAK RUS TAŞI TESPİH ELE GEÇİRİLDİ
Horasanlı öğrencilerden anlamlı sergi
YEREL

HORASANLI ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI SERGİ
Aşkale'de gıda denetimi
YEREL

AŞKALE'DE GIDA DENETİMİ
DAİB inşaat firmaları &quot;Project Katar&quot; fuarına katıldı
YEREL

DAİB İNŞAAT FİRMALARI "PROJECT KATAR" FUARINA KATILDI
Nene Hatun'u kabri başında andılar
YEREL

NENE HATUN'U KABRİ BAŞINDA ANDILAR
1. Medya ödülleri sahiplerini buluyor
YEREL

1. MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR
Palerium AVM'de filografi sergisi açıldı
YEREL

PALERİUM AVM'DE FİLOGRAFİ SERGİSİ AÇILDI
Takla atan otomobil direğe çıktı: 2 yaralı
YEREL

TAKLA ATAN OTOMOBİL DİREĞE ÇIKTI: 2 YARALI
Erzurum'da &quot;1. Uluslararası Öğrenci Şöleni&quot;
YEREL

ERZURUM'DA "1. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ŞÖLENİ"
2. Geleneksel Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü Eğitim Günleri
YEREL

2. GELENEKSEL ERZURUM HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM GÜNLERİ
Burun estetiği ile genç görünmek mümkün
YEREL

BURUN ESTETİĞİ İLE GENÇ GÖRÜNMEK MÜMKÜN
Korkut, çocukların ilgi odağında
YEREL

KORKUT, ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞINDA
Sosyal medya kullanım nedenleri
YEREL

SOSYAL MEDYA KULLANIM NEDENLERİ
Saç ekimi öncesi 8 maddeye dikkat
YEREL

SAÇ EKİMİ ÖNCESİ 8 MADDEYE DİKKAT
Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK UYARISI
Erzurum en çok göç alan 3'üncü il oldu
YEREL

ERZURUM EN ÇOK GÖÇ ALAN 3'ÜNCÜ İL OLDU
Rekor Erzurum'un
YEREL

REKOR ERZURUM'UN
Eski emniyet amirinin &quot;FETÖ/PDY&quot; davası
YEREL

ESKİ EMNİYET AMİRİNİN "FETÖ/PDY" DAVASI
EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..