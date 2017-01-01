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TYB Erzurum Şubesi'nden yazar Akif Emre için taziye mesajı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Akabe Yayınlarının kurucusu, Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarlarından Akif Emre'nin ani ölümü üzerine Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından bir taziye mesajı yayınlandı.

TYB Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli yaptığı yazılı açıklamada çizgisi ve duruşu ile taviz vermeden doğrunun ve hakkın yanından hiç ayrılmadan milletin dirilişi için mücadele eden güzel kalemlerden Akif Emre'yi kaybetmiş olmanın hüznünü yaşadıklarını söyledi

İspirli şu görüşlere yer verdi; "Zor yetişen ve sağa sola savrulmadan mümince duruşu ile millet için yazan, millet için koşuşturan Akif Emre'yi kaybetmiş olmanın hüznü hepimizi sarmıştır.

Ömrü boyunca kardeşlik hukuku ile bu milletin değerlerini gündeme getiren bir yazar olan Emre, ani bir kalp krizi ile aramızdan ayrılmış; Rabbine yürümüştür.

Rabbim taksiratlarını bağışlasın ve Cennet'i ile mükafatlandırsın. Bütün yazarlara, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

AKİF EMRE KİMDİR?

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Akif Emre, Kayseri doğumludur. İlk ve orta öğrenimini kayseri'de tamamlayan Emre İstanbul'da mühendislik eğitimi almıştır.

Yayıncılık, gazetecilik ve televizyonculuk yapan Akif Emre, tıpkı bir seyyah gibi seyahatler etti. Yeni Devir'de gazeteciliğe başlaya Emre, Yeni Şafak gazetesinin kurucuları arasında yer aldı ve bir dönem genel yayın yönetmenliğini üstlendi.

Akif Emre, Akabe yayınlarında başladığı yayıncılık deneyimini İnsan, Küre ve Klasik yayınlarının yayın yönetmenliği görevlerini üstlenerek sürdürdü.

Belgesel çalışmalarına yoğunlaşan Emre, Osmanlı şehirleri (Saraybosna], Mostar, Üsküp, Selanik 1,2, Kudüs1,2 ve Mimar Sinan (6 Bölüm) başta olmak üzere birçok belgesel hazırladı.

Dünya Bülteni'nde (www.dunyabulteni.net) Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı.

Akif Emre en son www.haberiyat.com'da Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyordu.

(ERZ-AT-Y)



23.05.2017 16:22:34 TSI

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