Vali Can, "Çocukları suça teşvik edenlere insan muamelesi yapılmayacak"



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat Valisi Cevdet Can," Çocuklarımızı aramızdan alan ister terör örgütü olsun, ister uyuşturucu örgütü olsun, isterse başka örgüt olsun, kim olursa olsun insan muamelesi yapılmayacak" dedi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü polis lokalinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımı ile "Huzurlu ve Güvenli Tokat için Mahalle Muhtarları Buluşması" gerçekleştirildi. Vali Cevdet Can başkanlığında yapılan toplantıya Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile birlikte kamu kurum ve kuruluşu müdürleri ile STK temsilciler ile 42 mahalle muhtarı katıldı. Açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, suç ve suçluyla mücadelenin ancak halkın katılımı ve toplumun her kesiminin desteği ile sağlanabileceğini söyledi.

Tokat Valisi Cevdet Can ise toplantıdaki amaçlarının muhtarları dinleyerek sorunlara karşı çözüm üretmek olduğunu kaydetti. Tokat'ta uyuşturucu ile mücadelenin kökünü kurutuncaya kadar kararlılıkla devam edeceğinin altını çizen Vali Can, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da ifadesi aynen şöyledir: "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklara bulaştıran insanlara, satana, bulaştıranlara insan muamelesi yapılmayacak" Açık ve net bu kadar söylüyorum. Çocuklarımızı aramızdan alan ister terör örgütü olsun, ister uyuşturucu örgütü olsun, isterse başka örgüt olsun, kim olursa olsun insan muamelesi yapılmayacak. Onun için bunlara fazla merhametten maraz doğar, kimse bunlara merhamet göstermeyecek" dedi.

Vali Can, ayrıca bir muhtarın sorusu üzerine çevre yolunda heyelanlı bölgedeki çalışmalarının Ramazan Bayramına tamamlanarak yolun trafiğe açılacağını söyledi. Toplantı mahalle muhtarlarının sorunlarını ve taleplerini dile getirmesi ile sona erdi.

23.05.2017 16:26:24 TSI

