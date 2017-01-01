Şemdinli'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı
(Fotoğraflı)
Ecevit Bay
HAKKARİ (İHA) Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.
Okul bahçesinde düzenlenen fuarda, 86 öğrencinin hazırladığı 35 çalışma sergilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Akdeniz ve kurum amirleri, proje stantlarını tek tek gezerek, çalışmalarla ilgili öğretmenlerden bilgi aldı.
Öğrencilerin çalışmalarıyla yakından ilgilenen Akdeniz, hazırlanan projelerden dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.
(MSA-Y)
23.05.2017 16:29:34 TSI
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