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Jandarmadan huzurevine ziyaret



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Jandarma Teşkilatının 178'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Jandarma Teşkilatının 178'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hakan Eşitgen ve personeli Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi'ne ziyarette bulundu. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Asena Demir ve yetkililer de hazır bulundu. Jandarma Albay Hakan Eşitgen ve personelini kapıda karşılayan Büyükşehir yetkilileri, Huzurevi hakkında bilgiler verdi. Jandarma Albay Hakan Eşitgen ve personeli kadınların ve erkeklerin kaldığı bölümleri tek tek gezerek huzurevi sakinlerinin ellerini öptü, çiçek ve hediye takdim etti. Huzurevi sakinleri gerçekleştirilen ziyaretten çok memnun kaldıklarını belirterek, "Allah askerimizin, güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun" diyerek duygularını ifade ettiler. Ziyareti gerçekleştirmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Jandarma Albay Hakan Eşitgen, "Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Yaşlılarımızın her zaman yanlarında olmalıyız. Onlarla bir arada olmak bizleri de onları da çok memnun etti. Önümüzdeki süreçte tekrardan ziyaret etmek istiyoruz" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş Jandarma Albay Hakan Eşitgen ve personeline teşekkür etti.

(AY-Y)



23.05.2017 16:31:56 TSI

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