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İktisat Fakültesinde mezuniyet heyecanı



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ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Osmanbey Yerleşkesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen akademik yıl mezuniyet törenine, Rektör Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Bürhan Akpunar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, öğretim elemanları, mezun durumdaki öğrenciler ve velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılışında ilk olarak fakülte birincisi olan öğrenci İlknur Aslan bir konuşma yaptı. Eğitimim boyunca desteklerini esirgemeyen tüm hocalarına ve ailesine teşekkür eden İlknur Aslan, "Dört yıl önce çıktığımız bu yolun iş hayatına açılan eşiğine geldik. Hepimizin bu ülkenin gelişmesine katkı sayılacak kendi ayakları üzerinde durabilen idealist birer bireyler olacağıma inanıyorum. Hiçbir başarı tesadüfi değildir. Bizleri yetiştiren hocalarıma tüm arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. Salonu dolduran tüm misafirlere "Hoş geldiniz" diyerek konuşmasına başlayan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Esra Siverekli, "Acısıyla, tatlısıyla daha dün gelmiş gibi hissettiğiniz üniversite sıralarından bugün mezun oluyor olmanızın verdiği mutluluk ve hüznü bir arada yaşıyorsunuz. Hayatınızın bundan sonraki döneminde atacağınız her adımın size başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yolunuz açık olsun" diyerek konuşmasını tamamladı. Mezun olan öğrencilere nasihat eden Rektör Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, "Kapasitenizi kendinize uygun olmayan işlerde harcamayın. Cesaretli olursanız işlerin üstesinden gelirsiniz. Üniversitemizde gördükleri eğitimle, bu fakülte mezunlarımız kendi işleri ile ilgili sektörlerde iş bulabilme şansına sahipler. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Yaklaşık iki saat devam eden program, davul eşliğinde folklor oyunu, mezun öğrencilere diplomalarının dağıtılması ve dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından kep fırlatma etkinliği ile son buldu.

(Şİ-SD-Y)



23.05.2017 16:32:27 TSI

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