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Gençlik Merkezi okul temsilcileri ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Karahisar Gençlik Merkezi tarafından kentteki okul ve liselerin öğrenci temsilcileri ile bir toplantı düzenlendi.

Afyon Lisesinde gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Akçil, okul müdür yardımcıları, rehber öğretmenler ve her okuldan iki temsilci genç olmak üzere yaklaşık 300 kişi katıldı. Toplantı kapsamında katılımcılara, Afyonkarahisar Gençlik Merkezi faaliyetleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının proje ve diğer faaliyetleri ile ilgili tanıtım filmi izletildi. Daha sonra Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Ertürk okul temsilcisi olan öğrencilere bilgiler verdi. Temsilci gençler okullarında Gençlik Merkezlerini faaliyetlerini tanıtmalarını, arkadaşlarını Gençlik Merkezlerine davet etmelerini, Gençlik ve Spor Bakanlığının projelerinden istifade etmelerini ve serbest zamanlarını bu kurumda değerlendirmeler için bilgilendirildi.

(GC-



23.05.2017 16:35:46 TSI

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