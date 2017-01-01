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Özdemir son 3 yılı değerlendirdi

23 Mayıs 2017 Salı, 16:39
Özdemir son 3 yılı değerlendirdi
Özdemir son 3 yılı değerlendirdi
- MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir:
- "Çat barajı acil su temini protokolünü DSİ ile imzaladık"

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) - Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, basın toplantısı düzenleyerek, MASKİ'nin son 3 yılda yaptığı yatımları değerlendirdi.
MASKİ konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Özdemir, çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Malatya merkez ve 13 ilçemizin modern altyapı çalışmaları devam etmektedir. Marka şehrimizin daha sağlam bir altyapıya kavuşması için Malatya Merkezin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kaptaja alternatif su kaynakları temin çalışması devam etmektedir. 2071 Su Master Planı kapsamında alternatif su kaynaklarıyla şehrimizin ilerleyen yıllarda yaşayabileceği sıkıntıların önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Çat barajı acil su temini protokolünü DSİ ile imzaladık" ifadelerini kullandı.
Özdemir, Malatya Belediyesinin büyükşehir statüsü kazanmasından sonraki süreçte MASKİ olarak çok önemli hizmetler yürüttüklerini aktararak, "Büyükşehir sürecinden önce merkeze yakın ilçe ve belde belediyelerinin altyapı çalışmaları ve su depoları kendi imkanları kapsamında işletiyorlardı. Her belediyede farklı uygulamalar mevcuttu. Hatların nereden geçtiği belli değildi ve depolar arası bağlantı olmadığından Büyükşehir sürecinden sonra suyu yönetmek çok zordu. Örneğin, Kuyuönü depomuzda su var Dilek depomuzda su yok, depolar arası bağlantı olmadığından fazla suyu dilek deposuna aktaramıyoruz. Bu sorunun önüne geçmek için depolar arası bağlantı yaparak suyu daha efektif kullanmak için çalışmalarımıza başladık. DSİ tarafından kaptajdan gelen 52 kilometrelik isale hattı ve depolararası bağlantı hatları projesi tamamlanma aşamasına gelmiştir. İhalesi yapıldıktan sonra yatırıma en kısa süre de başlanacaktır. Şuan için Malatya merkezde 37 depomuz mevcut. Bu depoların su kapasiteleri 120 bin metreküp. Şebeke modellemesi yaparak depo sayısını 16'ya düşüreceğiz ve su depolama hacmini 205 bin metreküpe çıkaracağız ve depolar arası bağlantımız olacak. Şebeke modellemesi kapsamında 80 bin metreküplük ana dağıtım depomuzu Konak bölgesinde inşa edeceğiz" diye konuştu.
"Ölçemezsen yönetemezsin" prensibiyle çalışmalarını yürüttüklerini belirten Özgür Özdemir, "Kurumumuz altyapıda kaliteyi ön planda tutarak modern ve uzun yıllar kullanılabilecek altyapı malzemelerini tercih ediyor. Kurumumuzun tüm parametrelerini ölçebilecek seviyede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Genel Müdürlüğümüzün tüm varlıklarını otomasyon sistemleriyle kayıt altına alıyoruz. "Bimmaski" sistemiyle, firmalara ve şahıslara bağlı kalmadan sahadaki tüm yatırımlarımızı, çağrı merkezi arıza kayıtlarını, günlük okunan sayaçlara kadar online olarak takip edebiliyoruz. Bir diğer otomasyon sistemimiz olan CBS sistemiyle de hizmet binalarımızı, içme suyu depolarımızı, su kaynaklarını, atık su arıtma tesisimizi görebiliyoruz. "CBS" sistemi sayesinde boru çaplarına göre içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının güzergahlarını ayrı ayrı noktasal olarak görebiliyoruz. Mahalle bazında kaç vatandaşımıza hizmet verildiğini, anlık olarak gelir-giderimizi, borç yükümüzü görebiliyoruz, o bölgedeki tahakkuk tahsilat oranına kadar takip ediyoruz. Ayrıca yeni yapılan ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmaları ile mahallelere anlık ne kadar su verdiğimizi takip ediyoruz. Şu an kurumumuzda bin 150 parametre düzenli olarak takip edilmektedir" dedi.
Basın mensuplarına SCADA Sistemi hakkında da bilgi veren Özdemir, "Malatya içme suyunu bilgisayar ortamında adım adım izleyerek online olarak vanaların açılıp kapatılması, depoların kontrolü online olarak yapılıyor. Ayrıca SCADA Sistemiyle suyun kayıp-kaçak oranını azaltarak daha güçlü altyapı hedefliyoruz" diye konuştu.
Özdemir, konuşmasının ardından basın mensuplarına MASKİ Genel Müdürlüğünün yeni hizmet binasını gezdirdi.
(EA-SD-Y)

23.05.2017 16:39:47 TSI
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