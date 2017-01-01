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Abbas Güçlü Bismil'de öğrencilerle bir araya geldi

23 Mayıs 2017 Salı, 16:42
Abbas Güçlü Bismil'de öğrencilerle bir araya geldi
Abbas Güçlü Bismil'de öğrencilerle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Hasan Gündüz
DİYARBAKIR (İHA) - Araştırmacı yazar ve eğitimci Abbas Güçlü, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.
Araştırmacı yazar ve eğitimci Abbas Güçlü, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, eğitimci ve araştırmacı yazar Abbas Güçlü, Bismilli iş adamı Necat Gülseven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Kaymakamlık, belediye, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve Bismilli iş adamı Necat Gülseven'in destekleri ile organize edilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.
Programın açış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, ülkenin mutlu ve huzurlu olmasının teminatının gençler olduğunu söyledi. Ak, "Değişimin gelişimin ve demokrasinin mimarı gençlerdir. Bizim yaşımızdakilerin değişimi gelişimi zordur. Ama gençler bu ülkenin coğrafyanın umudusunuz. Bizim gençlerimizden ümidimiz çok fazla. Gençler kendine inanırsa dünyayı değiştirebilirler. Üzerimize düşen görevi yükümlülüğü yaparsak her şey değişir" dedi.
Ak'ın konuşmasının ardından Güçlü, öğrencilerle bir araya gelerek eğitim sorunları ve gelecek üzerine konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Güçlü'ye katılımlarından dolayı plaket verildi.
(YRT-AKK-Y)

23.05.2017 16:42:26 TSI
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