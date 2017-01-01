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Diyarbakır'da 'Anadolu'nun İslam'a açılan ilk kapısı' paneli

23 Mayıs 2017 Salı, 16:47
Diyarbakır'da 'Anadolu'nun İslam'a açılan ilk kapısı' paneli
Diyarbakır'da 'Anadolu'nun İslam'a açılan ilk kapısı' paneli

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İl Müftülüğü ve Diyarbakır STK Fetih Platformu işbirliğiyle 'Anadolu'nun İslam'a açılan ilk kapısı Diyarbakır' paneli düzenlendi.
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 'Anadolu'nun İslam'a açılan ilk kapısı Diyarbakır' paneline Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akay, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Adnan Demircan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Adnan Çevik, Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik, İl Müftüsü Burhan İşliyen, akademisyen ve öğrenciler katıldı.
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelde bir konuşma yapan İl Müftüsü İşliyen, algıların gerçeklerden daha fazla karşılık bir dünyada yaşandığını ifade ederek, "Diyarbakır'ın da dışarıda bir algısı var. Bu algı bizlerin onayladığı bir algı değildir. Bu algı çoğunlukla elinde Molotof kokteylini araçlara fırlatan gençlerin görüntüsünden, asfaltı kazıp da altına gömülen bombaları patlatan şiddet ve terör eylemlerinden ibaret. Bu algıyı değiştirmek biz Diyarbakırlıların görevi. Bunun için çaba gösteriliyor. Bu sene ilimizde özellikle manevi anlamda, kültürel anlamda hizmet vermeye çalışan bütün sivil toplum kuruluşlarımızla ayda bir toplanıyoruz. Son iki aydır gündemimiz Diyarbakır algısı ve Diyarbakır fetih konusunun işlenmesi idi. Bu konuda emeği geçen tüm sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmanın ardından Prof. Dr. Adnan Demircan, Prof. Dr. Adnan Çevik, Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik birer sunum gerçekleştirdi.
(EK-AKK-Y)

23.05.2017 16:47:23 TSI
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