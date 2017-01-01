Yunusemre'de vezneler hafta sonu da açık
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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, Emlak Vergisi ve işyerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi'nin ilk taksitini hafta içi ödeme imkanı bulamayan mükelleflerin mağdur olmaması için tahsilat servisi hafta sonu da açık olacak.
Yunusemre İlçesine ait Emlak Vergisi ve işyerlerine ait Çevre Temizlik Vergileri 1. taksitinin ödemeleri devam ediyor. Yunusemre Belediyesi'nde tahsilat servisi hafta içi ödeme imkanı bulamayan vatandaşlar için haftasonu da tam mesai yapacak. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmaması istenirken; vatandaşlar, Yunusemre Belediyesi'nin internet sitesi içindeki e-belediye uygulamasından borçlarını sorgulayıp ödemelerini yine internet üzerinden yapabilecek. Yoğun çalışan ve vakit kaybetmek istemeyen vatandaşlara sunulan bu kolaylıkların yanı sıra belediye veznelerine giden vatandaşların da nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabileceği kaydedildi.
(SC-Y)
23.05.2017 16:48:36 TSI
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