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Çocukların oyuncaklarını yaktılar



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulunan bir çocuk parkında bulunan oyuncaklar yakılarak kullanılamaz hale geldi.

Altıeylül İlçesi Sütlüce Mahallesinde bulunan bir parkta bulunan oyuncaklar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılarak kullanılmaz hale getirildi. Sabah parka oynamak için gelen çocuklar her zaman oynadıkları oyuncakları yakılmış ve kullanılamaz bir halde görünce tepki gösterdi.

(OF-ÖK-Y)



23.05.2017 16:49:06 TSI

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