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Van'ın 'Sosyal Risk Haritası' tamamlandı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün başlattığı kentin ilçe bazında 'Sosyal Risk Haritası' çalışması tamamlandı.

Kurumlar arası işbirliği şeklinde gerçekleştirilen çalışmada; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlar, ŞÖNİM, SYDV, TUİK, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü personeli de görev aldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Van halkına yerel sosyal hizmet modelinin sunulmasını amaçladıklarını söyledi. Yerel risk çalışmasıyla ilçelerin temel problemlerini belirleyerek kriz odaklı çalışılması gerektiğini ifade eden Bozçelik, "Çalışma ile sorunların kaynağına inilerek iyileştirme çalışmalarıyla Van ilinin sosyoekonomik, sosyokültürel düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, toplumda yaşanan sorunların belirlenmesi ve yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi için bir yol haritası niteliği taşımaktadır. Bu yüzden Van ilinin daha yaşanılabilir, sosyal gelişime açık ve dezavantajlı kesimlere daha iyi hizmet sunulması için bu harita ile nerden başlayacağımızı belirleyebiliriz" dedi.

(MSA-Y)



23.05.2017 16:59:19 TSI

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