ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van'ın 'Sosyal Risk Haritası' tamamlandı

23 Mayıs 2017 Salı, 16:59
Van'ın 'Sosyal Risk Haritası' tamamlandı
Van'ın 'Sosyal Risk Haritası' tamamlandı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün başlattığı kentin ilçe bazında 'Sosyal Risk Haritası' çalışması tamamlandı.
Kurumlar arası işbirliği şeklinde gerçekleştirilen çalışmada; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlar, ŞÖNİM, SYDV, TUİK, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü personeli de görev aldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Van halkına yerel sosyal hizmet modelinin sunulmasını amaçladıklarını söyledi. Yerel risk çalışmasıyla ilçelerin temel problemlerini belirleyerek kriz odaklı çalışılması gerektiğini ifade eden Bozçelik, "Çalışma ile sorunların kaynağına inilerek iyileştirme çalışmalarıyla Van ilinin sosyoekonomik, sosyokültürel düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, toplumda yaşanan sorunların belirlenmesi ve yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi için bir yol haritası niteliği taşımaktadır. Bu yüzden Van ilinin daha yaşanılabilir, sosyal gelişime açık ve dezavantajlı kesimlere daha iyi hizmet sunulması için bu harita ile nerden başlayacağımızı belirleyebiliriz" dedi.
(MSA-Y)

23.05.2017 16:59:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Van'da 'Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı' projesi
YEREL

VAN'DA 'EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI' PROJESİ
Edremit'te 14 milyon liralık asfaltlama çalışması başlatıldı
YEREL

EDREMİT'TE 14 MİLYON LİRALIK ASFALTLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Edremit'te Ramazan hazırlığı
YEREL

EDREMİT'TE RAMAZAN HAZIRLIĞI
BTP Van İl Başkanı Gül, AK Parti'ye geçti
YEREL

BTP VAN İL BAŞKANI GÜL, AK PARTİ'YE GEÇTİ
Van'da terör operasyonu
YEREL

VAN'DA TERÖR OPERASYONU
YYÜ'de 'Sanat ve Turizm' paneli
YEREL

YYÜ'DE 'SANAT VE TURİZM' PANELİ
Çaldıran'da Bilim Fuarı
YEREL

ÇALDIRAN'DA BİLİM FUARI
Edremit'te yol asfaltlama seferberliği
YEREL

EDREMİT'TE YOL ASFALTLAMA SEFERBERLİĞİ
Kalp hastası Işık, ikinci kişisel resim sergisini açtı
YEREL

KALP HASTASI IŞIK, İKİNCİ KİŞİSEL RESİM SERGİSİNİ AÇTI
Van'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
SGK İl Müdürü Göksoy'dan Başkan Berge'ye ziyaret
YEREL

SGK İL MÜDÜRÜ GÖKSOY'DAN BAŞKAN BERGE'YE ZİYARET
2. Van Sergisi ve Çalıştayı
YEREL

2. VAN SERGİSİ VE ÇALIŞTAYI
Van'da terör operasyonu
YEREL

VAN'DA TERÖR OPERASYONU
Şerefiye Caddesi bölünmüş yol oluyor
YEREL

ŞEREFİYE CADDESİ BÖLÜNMÜŞ YOL OLUYOR
Van'da buruk sergi
YEREL

VAN'DA BURUK SERGİ
Van'daki elektrik kesintisi
YEREL

VAN'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fevzi Çakmak İlk ve Ortaokulunda bilim fuarı ve kermes
YEREL

FEVZİ ÇAKMAK İLK VE ORTAOKULUNDA BİLİM FUARI VE KERMES
Başkan Vekili Öztürk'ten eğitime destek
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ ÖZTÜRK'TEN EĞİTİME DESTEK
Kaymakam Dündar'dan kayak merkezi girişimi
YEREL

KAYMAKAM DÜNDAR'DAN KAYAK MERKEZİ GİRİŞİMİ
İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yılsonu sergisi
YEREL

İPEKYOLU HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YILSONU SERGİSİ
Van'da &quot;Kurumsal İletişim Niteliğinin Artırılması&quot; semineri
YEREL

VAN'DA "KURUMSAL İLETİŞİM NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI" SEMİNERİ
Elite World'de iftar keyfi
YEREL

ELİTE WORLD'DE İFTAR KEYFİ
8. Kanispi Festivali, Haluk Levent konseri ile son buldu
YEREL

8. KANİSPİ FESTİVALİ, HALUK LEVENT KONSERİ İLE SON BULDU
Van'da 19 kaçak yakalandı
YEREL

VAN'DA 19 KAÇAK YAKALANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..