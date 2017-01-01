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Balıkesir arıcılıkta bir numara olacak

23 Mayıs 2017 Salı, 17:03
Balıkesir arıcılıkta bir numara olacak
Balıkesir arıcılıkta bir numara olacak
- Büyükşehir Belediyesi'nden arıcılığa destek
- Başkan Uğur:
- "Balıkesir arıcılıkta birinciliğe yükselecek"

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üreticilere destekleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından üretilen ana arılar üreticilere dağıtıldı. Dağıtım törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir'i arıcılık ve bal üretiminde de bir numara yapacaklarını söyledi.
"Türkiye'yi Doyuran İl" ve "Tarımın Başkenti" Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesinin üreticilere destek çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından üretilen ana arılar Kepsut ilçesinin Mahmudiye Mahallesinde çiftçilere dağıtıldı. Dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Daire Başkanları ve üreticiler katıldı. Üretim çiftliğinde incelemelerde bulunan Başkan Uğur, Batı Anadolu bölgesinin özelliklerini taşıyan 70 ana arıyı üreticilere dağıttı. Arıların bölge iklimine uygun ve verim kabiliyeti yüksek olduğu ifade edildi. Çiftçilerin sorunlarını da dinleyen Başkan Uğur, arıcılıkta Türkiye'nin 6. Sırasında bulunan Balıkesir'i birinci sıraya yükseltmek istediklerini söyledi.

Büyükşehir yılda 3 bin ana arı üretecek
Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran il olduğunu ve ette, sütte, yumurta, kanatlı ve deniz ürünlerinde önemli bir üretim merkezi olduğunu ifade eden Başkan Uğur, "Balda da Balıkesir'i ön sıralara çıkartalım istiyoruz. Arıcılarımıza destek veriyoruz. Arıcılarımız daha katma değeri yüksek ürünleri üretsin. Daha çok kazansın. Bal üretimimiz artsın istiyoruz. Türkiye baldan döviz elde etsin istiyoruz. Biz arıcılık konusunda bir müddettir çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin 250 adet modern arı kovanı bulunuyor. Ana arı üretimine başladık. Hedefimiz yılda 3 bin adet ana arı üretmek. Bugün ilk defa 70 adet ana arıyı, arıcılarımıza veriyoruz. Bu Türkiye'de ilk defa Arıcılar Birliğine bir belediye de üye oluyor. Arıcılara desteğimizi vereceğiz. Arızılarımız ilaçlama ilgili de destek istediler, bununla mücadeleyi de yapacağız" diye konuştu.
Başkan Uğur açıklamaları ardından arı üreticilerine ana arıları dağıtarak sorunlarını dinledi.
(OF-

23.05.2017 17:03:29 TSI
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