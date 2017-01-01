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Başkan Yağcı el işi sergisine katıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi hastalarının hazırladığı el işi ürünleri sergisinin açılışına katıldı.

Açılışta açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, sergide bulunan ürünleri çok beğendiğini belirterek, "Yaşayan Şehir Müzemizde açılışını gerçekleştirdiğimiz sergide birbirinden güzel ve başarılı çalışmaları inceleme fırsatı bulduk. Merkezden hizmet alanların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak suretiyle tedavilerine cevap vermeleri ve aileleriyle uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için terapi amaçlı güzel çalışmaları gerçekleştiren kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi.

(CKT-DA-Y)



23.05.2017 17:14:17 TSI

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