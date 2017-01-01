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Bilecikspor kongresiyle ilgili flaş karar

- Tüzükte yer alan maddeye göre Bilecikspor'un olağan kongresi ikici oturumu Temmuz ayında yapılacak



(Fotoğraflı)



İbrahim Sünetçi

BİLECİK (İHA) - Bilecikspor'un geçtiğimiz gün yapılması planlanan, ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelen Bilecikspor kongrenin ikinci oturumu, kulüp tüzüğünde yer bir maddeye göre Temmuz ayında yapılacak.

Bilecikspor kulüp binasında yapılan ve oy kullanma hakkı bulunan 60 üyeden sadece 10'u katıldığı kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 27 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00'da aynı yerde yapılmak üzere ertelenmişti. 27 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00'da yapılması planlanan ikinci oturum kulübün tüzüğünde yer bir maddeye göre 2 ay sonra yapılacağı bildirildi.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, eski başkanların ve kulübün üyeleri tarafından gelen talep doğrultusunda Bilecikspor'un olağan kongresinin Temmuz ayı içerisinde yapılacağı belirtti. Cinoğlu, "Kulübümüzün olağan kongresinin ilk oturumunda yeterli sayı bulamadık. Zaten o gün de bir aday çıkmadı. Bizler de 1 hafta içinde yapılması gereken ikinci oturumu kulübün tüzüğünde yer bir maddeye göre 60 gün ileri attık. O süre zarfından daha iyi oluşumlar olacağını ümit ediyorum. En iyi şekilde kulübümüzün temsil edilmesi ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu karar alınmıştır" dedi.

(CKT-MET-Y)



23.05.2017 17:16:42 TSI

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