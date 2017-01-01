ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilecikspor kongresiyle ilgili flaş karar

23 Mayıs 2017 Salı, 17:16
Bilecikspor kongresiyle ilgili flaş karar
Bilecikspor kongresiyle ilgili flaş karar
- Tüzükte yer alan maddeye göre Bilecikspor'un olağan kongresi ikici oturumu Temmuz ayında yapılacak

(Fotoğraflı)

İbrahim Sünetçi
BİLECİK (İHA) - Bilecikspor'un geçtiğimiz gün yapılması planlanan, ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelen Bilecikspor kongrenin ikinci oturumu, kulüp tüzüğünde yer bir maddeye göre Temmuz ayında yapılacak.
Bilecikspor kulüp binasında yapılan ve oy kullanma hakkı bulunan 60 üyeden sadece 10'u katıldığı kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 27 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00'da aynı yerde yapılmak üzere ertelenmişti. 27 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00'da yapılması planlanan ikinci oturum kulübün tüzüğünde yer bir maddeye göre 2 ay sonra yapılacağı bildirildi.
Konu hakkında açıklama yapan Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, eski başkanların ve kulübün üyeleri tarafından gelen talep doğrultusunda Bilecikspor'un olağan kongresinin Temmuz ayı içerisinde yapılacağı belirtti. Cinoğlu, "Kulübümüzün olağan kongresinin ilk oturumunda yeterli sayı bulamadık. Zaten o gün de bir aday çıkmadı. Bizler de 1 hafta içinde yapılması gereken ikinci oturumu kulübün tüzüğünde yer bir maddeye göre 60 gün ileri attık. O süre zarfından daha iyi oluşumlar olacağını ümit ediyorum. En iyi şekilde kulübümüzün temsil edilmesi ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu karar alınmıştır" dedi.
(CKT-MET-Y)

23.05.2017 17:16:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Öğrenciler yüzme öğrenerek ortaokula başlayacak&quot; projesi
YEREL

"ÖĞRENCİLER YÜZME ÖĞRENEREK ORTAOKULA BAŞLAYACAK" PROJESİ
Başkan Yağcı el işi sergisine katıldı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI EL İŞİ SERGİSİNE KATILDI
&quot;Yüzme Bilmeyen Kalmasın&quot; projesinin açılış töreni gerçekleştirildi
YEREL

"YÜZME BİLMEYEN KALMASIN" PROJESİNİN AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bozüyük'te Mahalle konaklarındaki Mukabele programları başlıyor
YEREL

BOZÜYÜK'TE MAHALLE KONAKLARINDAKİ MUKABELE PROGRAMLARI BAŞLIYOR
Ramazan davulcuları hünerlerini sergiledi
YEREL

RAMAZAN DAVULCULARI HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Depreme dayanıksız tribünlerde oturma ısrarı
YEREL

DEPREME DAYANIKSIZ TRİBÜNLERDE OTURMA ISRARI
Öğrenme Şenliğinde mehteran takımı öncülüğünde kortej yürüyüşü
YEREL

ÖĞRENME ŞENLİĞİNDE MEHTERAN TAKIMI ÖNCÜLÜĞÜNDE KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ
Başkan Duymuş fabrika müdürleriyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN DUYMUŞ FABRİKA MÜDÜRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Özel öğrenciler için özel mezuniyet töreni
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL MEZUNİYET TÖRENİ
Başkan Yalçın esnaf ziyaretlerine devam ediyor
YEREL

BAŞKAN YALÇIN ESNAF ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR
Kitap Okuma Yarışması ödül töreni
YEREL

KİTAP OKUMA YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yıl sonu etkinliği
YEREL

OSMANELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YIL SONU ETKİNLİĞİ
Bilecik'teki 9 liseden mezun olan 985 öğrenci hep birlikte kep attı
YEREL

BİLECİK'TEKİ 9 LİSEDEN MEZUN OLAN 985 ÖĞRENCİ HEP BİRLİKTE KEP ATTI
Lösemili çocuklar Bilecik'te gönüllerince eğlendiler
YEREL

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR BİLECİK'TE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER
&quot;Ekmek Arası Kitap&quot; projesi ile çocuklar kitaplarla dost oluyor
YEREL

"EKMEK ARASI KİTAP" PROJESİ İLE ÇOCUKLAR KİTAPLARLA DOST OLUYOR
Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Ramazan Mukabelelerine hazır
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ RAMAZAN MUKABELELERİNE HAZIR
Gölpazarı Gazimihal Ortaokulu'ndan resim sergisi
YEREL

GÖLPAZARI GAZİMİHAL ORTAOKULU'NDAN RESİM SERGİSİ
Dodurga Taekwondo Şampiyonasına ev sahipliği yaptı
YEREL

DODURGA TAEKWONDO ŞAMPİYONASINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 yaralı
YEREL

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI, 1 YARALI
Miniklerden Bozüyük Belediyesi Giyim Evi'ni kıyafet bağışı
YEREL

MİNİKLERDEN BOZÜYÜK BELEDİYESİ GİYİM EVİ'Nİ KIYAFET BAĞIŞI
Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu hizmet vermeye devam ediyor
YEREL

BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ GEBE OKULU HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR
Bilecik'te el işi ürünleri bu projeyle hayat bulacak
YEREL

BİLECİK'TE EL İŞİ ÜRÜNLERİ BU PROJEYLE HAYAT BULACAK
Arjantin'den bisikletle balayına çıkan çift Bilecik'te
YEREL

ARJANTİN'DEN BİSİKLETLE BALAYINA ÇIKAN ÇİFT BİLECİK'TE
Bilecik Belediyesinden açıklama, &quot;Mevzuata göre yeni kasisler yapılıyor&quot;
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA, "MEVZUATA GÖRE YENİ KASİSLER YAPILIYOR"
EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..