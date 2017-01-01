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Adıyaman'da 2017'de 92 motosiklet trafikten men edildi

23 Mayıs 2017 Salı, 17:17
Adıyaman'da 2017'de 92 motosiklet trafikten men edildi
Adıyaman'da 2017'de 92 motosiklet trafikten men edildi
- Sivil trafik polisi uygulamasına başlanan Adıyaman'da hatalı parklar için özel ekip oluşturuldu

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Hasan Patat, 2017 yılı içerisinde 92 motosikletin trafikten men edildiğini söyledi.
Adıyaman Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Hasan Patat, Adıyaman'da halkın huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmesi için 2017 yılının ilk aylarından itibaren yoğun bir şekilde çalışma yürüttüklerini söyledi. Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ile birlikte denetimlerin de artarak sürdürüldüğünü anlatan Patat, 2017 yılının ilk 5 aylık sürecindeki denetimlerde toplam 92 motosikletin çeşitli gerekçelerle trafikten men edildiğini kaydetti.Patat, "Tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de sorun olmaya devam eden abart egzozlu araçlar ve motosikletlere yönelik denetlemelerimiz devam etmekte olup 2017 yılında bu güne kadar 92 motosiklet trafikten men edilmiştir" dedi.
Patat, Trafik Denetlemesi Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile bağlı istasyon amirlikleri tarafından kazaların yoğun olarak yaşandığı il merkezindeki Atatürk Bulvarı üzerinde, tam teçhizatlı bir şekilde günlük toplam 6 saat radar uygulaması da yapıldığını kaydetti. Bölgedeki kaza oranlarının azaltıldığını ifade eden Patat, sivil kıyafetli polislerin de toplu taşıma araçların denetlenmesine yönelik denetimlerinin sürdüğünü ifade etti.
Hatalı parklar için özel ekip oluşturuldu
Patat, Gölbaşı, Harıkçı, 9 Eylül ve Atatürk Caddesinde yaşanan park sorunlarının çözümü için görevi sadece hatalı parklarla mücadele olan özel ekip oluşturulduğunu kaydetti. Yapılan uyarı, ikaz ceza işlemleri ile bölgelerdeki hatalı parklanmalarda da önemli derecede azalmaların olduğunu kaydeden Patat, yakında seyyar ve işletme denetimine de başlanacağını vurguladı. Patat, "İlimizde aktif olarak faaliyet gösteren KGY Sistemi ile çevirmeli trafik denetimleri başlatılmış olup, kameralar tarafından tespit edilen ihlaller trafik ekiplerine bildirilerek ceza uygulaması sağlanmaktadır. Gaziantep Ulaştırma 7. Bölge Müdürlüğü İle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı istasyon amirlikleri tarafından ortak olarak yapılacak olan Seyyar ve İşletme Denetimi planlaması yapılmış olup, kısa süre içerisinde denetimlere başlanacaktır" şeklinde konuştu.
(CK-SD-Y)

23.05.2017 17:17:13 TSI
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