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İl turizm koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen İl Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısına Balıkesir Valisi Ersin yazıcı başkanlık etti. Toplantıda Balıkesir ilinin turizm sorunları ve gelecek sezon için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın başkanlık ettiği İl Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı Edremit'in Güre Mahallesindeki bir termal otelde yapıldı.

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı'nın yaptığı konuşma ile başlayan toplantıda daha sonra Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı katılımcılara seslendi. Yazıcı "Allah gerçekten Balıkesir'i özel yaratmış. Az önce müdürümüzün de ifade ettiği gibi denizden, dağına, her türlü bitkiden, ağaçtan, meyvesinden, sebzesinden hür türlü turizm değerini içinde barındıranbilen, gerçekten misafirpevrer. Gelen insanlarına saygılı, onları sevecen bir şekilde kucaklayan, onlara sahip çıkan, adeta evinde misafir ediyormuşçasına hareket eden hem kurumlarımız, hem insanlarımız var. İçinde bulunduğumuz süreç içinde özellikle geçen yaz yaşadığımız o hain olaydan sonra ençok etkilenen sektörlerin başında turizm. Bunun bilincindeyiz. Ama yaşadığımız o kötü olay, yakışıksız olay, bizim hedeflerimeze koşmamıza asla engel olamayacak. Eğer ki sorun varsa bir sıkıntı varsa. Buradakiler, burada olmayan büyüklerimiz hep birlikte çalışarak, gayret ederek üstesinden geleceğiz. Ben inanıyorum ki istediğimizde, inandığımızda başaramayacağımız, aşamayacağımız bir engel yok."dedi.

Daha sonra Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer turizmcilerin sorularını ve isteklerini dinlediler. Bölgenin bir çok sorunu masaya yatırıldı. Özellikle Kazdağları Milli Parkı'nın turizm potansiyelinin yetirince kullanılmadığı üzerinde ortak görüşler tartışıldı ve bu sorunun çözümü için bir an önce çalışmaların başlatılması istendi. Toplantıya ilgili müdürlerin yanı sıra bölgeden çok sayıda turizmci de büyük ilgi gösterdi.

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23.05.2017 17:35:56 TSI

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