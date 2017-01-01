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Gemlik'te Hemşehri Şenlikleri



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen 7. Hemşeri Şenlikleri başladı.

Gemlik Kent Konseyi'nin de desteklediği şenlikler 26 Mayıs Cuma akşamına kadar sürecek. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve kordonda yapılacak şenliklere 16 dernek iştirak etti. Şenliklerin kurdelesini Kaymakam Gürbüz Karakuş, Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve dernek başkanları birlikte kesti. Folklor gösterileri açılış gecesine renk katarken, mahalli ürünler hem damaklara, hem de gözlere hitap etti.

Başkan Refik Yılmaz, "Bin yıldır kardeş gibi yaşıyoruz. Daha binlerce yıl daha kardeş gibi yaşayacağız. Bunu bölmeye, hiçbir hainin gücü yetmeyecek. Gemlik'te barışın ve kardeşliğin timsali sivil toplum örgütlerimizle, yöresel derneklerimizle bir kez daha bunu dünyaya haykırmış olduk. Şenliklerimize katılan derneklerimize ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Türkiye'ye örnek olan bu şenliğimiz daha uzun yıllar sürecek" dedi.

Açılış gecesi Samsunlular ve Giresunluların gösterileri ve yerel sanatçılarının sahne almasıyla sona erdi. Şenlikler 26 Mayıs akşamına kadar gece 20.00 ile 24.00 saatleri arasında devam edecek.

(MŞ)



23.05.2017 17:39:28 TSI

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