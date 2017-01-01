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Zengin Rus işadamları Muğla kıyılarını mesken tuttu

- Hava sıcaklığının arması ile birlikte Rus milyarderlerin süper lüks yatları Muğla kıyılarına demir atıyor. Rus işadamı Oleg Deripaska'nın 72 metre uzunluğundaki lüks yatı Fethiye'de 400 bin liralık yakıt alarak Ege kıyılarını dolaşacak.



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Zengin Rus işadamlarının Ege kıyılarına olan merakı sürerken, altlarındaki lüks yatlar da Muğlalı akaryakıt sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Dünyanın en zengin iş adamlarından Oleg Deripaska'nın (49) 72 metre uzunluğundaki 'Queen K' isimli süper lüks yatı Fethiye'den yaklaşık 400 bin liralık yakıt aldı.

Yatın değeri 140 milyon dolar

Cayman Adaları bayraklı lüks yat Fethiye Limanı'na yanaştı. 2004 yapımı 72 metre uzunluğundaki ve 140 milyon dolar değerindeki yata bugün karadan yakıt ikmali yapıldı. 6 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 120 bin litre akaryakıta yaklaşık 400 bin lira ödeneceği öğrenildi.

9 süit kabinde 18 konuk ağırlayabilen yatta, 21 mürettebat görev yapıyor. Zengin Rus işadamının yatının Güney Kıbrıs'tan geldiği ve yakıt ikmalinin ardından Yunanistan adalarına gideceği öğrenildi.

(MY-BT)



23.05.2017 17:47:09 TSI

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