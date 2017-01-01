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Göksel: "Gençlerimizi istihdama katmamız lazım"



(Fotoğraflı)



Şahin Binici

SAMSUN (İHA) - AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, "Gençlerimizi istihdama katmalıyız. Onların gücünden ve emeğinden faydalanmalıyız" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kongre hakkında basın mensuplarına bilgi aktaran AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, "Kongremiz oldukça coşkulu, oldukça heyecanlı ve oldukça kalabalıktı. Samimi söylüyorum ki kalabalıktan içeriye giremedik. Kongrede özellikle reisimizin yeniden genel başkan adayı olması ayrı bir heyecan kattı. Kurucu genel başkanımızın partinin başına yeniden gelmesi hepimizi gururlandırdı. Biz Samsun'dan 21 delege ve 6 milletvekilimizle katıldık. Ankara'ya komşu illerde olmak üzere toplamda 1505 araç gitti. Samsun'dan ise 28 otobüs gitti" diye konuştu.

Asıl maksadın yeni hedefler olduğunun altını çizen Göksel, "Özellikle üzerinde durmamız gereken Samsun olarak şudur: İlk olarak hedeflerimizde 2019 tarihi var. Bu seçim yılıyla ilgili sosyolojik, ekonomik ve iktisadi hedefler ortaya koymamız lazım. Siyasi olarak hedef şu olması gerekir. Önce hangi kesimden oy alıp hangi kesimden oy almadığımızı belirleyerek alt yapıyı hazırlamamız lazım. Diğer konu ise, artık durum sıkıştı. Kişi başına gelirde 10 bin dolarda kaldık. 2023 hedeflerinde kişi başı gelirinin 25 bin dolara çıkartılması var. Bunu arttırmak için milli üretime geçmemiz lazım. İkinci olarak da yüksek teknolojili üretime geçilmesi lazım. Daha sonra gençlere istihdama katmamız gerekir. Biz genç nüfuslu bir ülkeyiz. Genç nüfuslu bir ülke gençlerini değerlendirmesi lazım. Onların gücünden ve emeğinden faydalanılmalıdır. Bu nedenle alternatif projeler üretmemiz gerekiyor. Biz bu çalışmaları hemen başlatacağız. Bununla ilgili birkaç tane konuştuğumuz önerilerimiz var. Bu önerileri tekrar kağıda kaleme alıp tartışacağız" şeklinde konuştu.

(ŞB-SLH-Y)



23.05.2017 17:50:27 TSI

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