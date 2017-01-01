ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Galatarasaylılar Derneğinden örnek davranış

23 Mayıs 2017 Salı, 17:54
Galatarasaylılar Derneğinden örnek davranış
Galatarasaylılar Derneğinden örnek davranış

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Bodrum Galatasaraylılar Derneği tarafından Bitez Gülümser Danacı İlköğretim Okulu içerisine 2 adet anaokulu dersliği yaptırıldı. Derslikler bugün düzenlenen törenle açıldı.
Yaklaşık 2 yıl önce kurulan Bodrum Galatasaraylılar Derneği, ilk projesini eğitim alanında gerçekleştirerek Bitez Gülümser Danacı İlköğretim Okulu içerisine 2 adet anaokulu dersliği yaptırdı. Yaklaşık 100 bin TL'ye mal olan dersliklerin açılışı bugün gerçekleştirilen törenle açıldı.
Okul bahçesinde gerçekleşen törene Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, B.B. Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, Bodrum Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, Yarımada Genelindeki bazı okulların müdürleri, okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından kürsüye gelen Bitez Gülümser Danacı İlköğretim Okulu Müdürü Özlem Giray Faydalı, anaokulu dersliklerinin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Daha sonra kürsüye gelen Bodrum Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gündüz Nalbantoğlu ise derneğin kuruluşu ve amaçlarını anlatarak başladığı konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi: "Birçoğunuzun bildiğini zannettiğim gibi kulübümüz çok derin kökleri olan bir okulun bünyesinden doğmuş ve adını da ondan almıştır. Galatasaray. Zannederim Türkiye de böyle bir okuldan doğmuş başka spor kulübü yok. Dolayısıyla bizim eğitime katkı vermemiz yapımız gereğidir. Bodrum Galatasaray Derneği eğitime katkı vermekten gururludur. Bu katkımız şu zamanda küçük olsa da daha iyileri için çalışmaya devam edeceğiz. Bitez Gülümser Danacı İlköğretim Okulu'nun ana okulu derslik ihtiyacını bizimle paylaşan değerli müdürümüz Yusuf Özden'in talebi ve derneğimizin yönetim kurulunun kararıyla bu eksikliği giderme kararı verdik. Bu derslikler derneğimizin kasasından bir para kullanarak değil, yönetim kurulu üyelerimizin ve dernek üyelerimizin maddi ve manevi desteği ile inşa edilmiştir. Bu projemize destek veren herkese çok teşekkür ediyor, diğer derneklerimizi ve sivil toplum örgütlerimizi de eğitime destek olacak her türlü çabayı sarf etmeye davet ediyoruz" dedi.
Nalbantoğlu'nun konuşmasının ardından okul öğrencilerinin sergilediği halkoyunları ve çeşitli dans gösterileri izlendi.
Kendisi de bir Galatasaray taraftarı olan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, dernek başkanı Gündüz Nalbantoğlu'na bir teşekkür plaketi verdi. Kürsüye gelerek bir konuşma yapan Kaymakam Yılmaz, şunları dile getirdi: "Eğitimin önemini hepiniz biliyorsunuz. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Bütün mücadelemiz onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak. Devlet olarak da bu hem bizim görevimiz hem de anne baba olarak toplumsal sorumluluğumuz. Tabi devletimiz büyük ve güçlü bir devlet, okulunu da her şeyini de yapabiliyor artık. Ama bazı şeylerin sivil toplum kuruluşları tarafından yapılmasının ayrı bir önemi var. Benim de taraftarı olduğum Galatasaraylılar Derneği'nin yaptırdığı anasınıfının açılışında burada olmaktan son derece mutluyum. Başta derneğimiz ve derneğimizin mensupları olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Öğretmen ve idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kısacası emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel anasınıfımızın çocuklarımıza ilçemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve tekrar saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Kaymakam Bekir Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, Bodrum Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, öğrencilerle birlikte dersliklerin açılışını yaparak derslikleri gezdi.
(EA-MB-S)

23.05.2017 17:54:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bodrum heyeti Turgut Reis'in yaşadığı topraklarda
YEREL

BODRUM HEYETİ TURGUT REİS'İN YAŞADIĞI TOPRAKLARDA
Zengin Rus işadamları Muğla kıyılarını mesken tuttu
YEREL

ZENGİN RUS İŞADAMLARI MUĞLA KIYILARINI MESKEN TUTTU
&quot;Lady Lara&quot; Bodrum'da
YEREL

"LADY LARA" BODRUM'DA
Büyükşehir'in Başarılı Kadın Şoförü Ayın Kaptan Şoförü Seçildi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN BAŞARILI KADIN ŞOFÖRÜ AYIN KAPTAN ŞOFÖRÜ SEÇİLDİ
Rus iş adamının milyon dolarlık yatı Fethiye'de
YEREL

RUS İŞ ADAMININ MİLYON DOLARLIK YATI FETHİYE'DE
Sosyal Medya'dan algı yaratanlar için 'Siber Suçlar' devrede
YEREL

SOSYAL MEDYA'DAN ALGI YARATANLAR İÇİN 'SİBER SUÇLAR' DEVREDE
El emekleri serilendi
YEREL

EL EMEKLERİ SERİLENDİ
Muğla'daki cinayet
YEREL

MUĞLA'DAKİ CİNAYET
Mahkumların ve kadınların el emeği ürünleri sergilendi
YEREL

MAHKUMLARIN VE KADINLARIN EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ SERGİLENDİ
7 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı
YEREL

7 FETÖ ŞÜPHELİSİNDEN 3'Ü TUTUKLANDI
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
&quot;Şiddet gören bir kadın olduğu zaman kaçmayın&quot;
YEREL

"ŞİDDET GÖREN BİR KADIN OLDUĞU ZAMAN KAÇMAYIN"

Eğitim Bir-Sen yetkiyi taçlandırdı
YEREL

EĞİTİM BİR-SEN YETKİYİ TAÇLANDIRDI
MSKÜ ilk doktorlarını mezun etti
YEREL

MSKÜ İLK DOKTORLARINI MEZUN ETTİ
GÜNCELLEME - Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - MUĞLA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
MSKÜ Tıp Fakültesi, ilk mezunlarını verdi
YEREL

MSKÜ TIP FAKÜLTESİ, İLK MEZUNLARINI VERDİ
Koylar güzel kalsın diye, &quot;DTO Marmaris&quot; nöbette
YEREL

KOYLAR GÜZEL KALSIN DİYE, "DTO MARMARİS" NÖBETTE
Limanda iş kazası; 1 yaralı
YEREL

LİMANDA İŞ KAZASI; 1 YARALI
Ortaca'da otomobille motosiklet çapıştı; 2 yaralı
YEREL

ORTACA'DA OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇAPIŞTI; 2 YARALI
Süper motor yat &quot;Saluzi&quot; Marmaris'te
YEREL

SÜPER MOTOR YAT "SALUZİ" MARMARİS'TE
Muğla'daki cinayet
YEREL

MUĞLA'DAKİ CİNAYET
İbrahim Tatlıses'ten hayranı olan genç girişimciye destek
YEREL

İBRAHİM TATLISES'TEN HAYRANI OLAN GENÇ GİRİŞİMCİYE DESTEK
Bodrum çöplüğünde yangın
YEREL

BODRUM ÇÖPLÜĞÜNDE YANGIN
Marmaris'te tur otobüslerine sıkı denetim
YEREL

MARMARİS'TE TUR OTOBÜSLERİNE SIKI DENETİM
EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..