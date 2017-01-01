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Galatarasaylılar Derneğinden örnek davranış



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Galatasaraylılar Derneği tarafından Bitez Gülümser Danacı İlköğretim Okulu içerisine 2 adet anaokulu dersliği yaptırıldı. Derslikler bugün düzenlenen törenle açıldı.

Yaklaşık 2 yıl önce kurulan Bodrum Galatasaraylılar Derneği, ilk projesini eğitim alanında gerçekleştirerek Bitez Gülümser Danacı İlköğretim Okulu içerisine 2 adet anaokulu dersliği yaptırdı. Yaklaşık 100 bin TL'ye mal olan dersliklerin açılışı bugün gerçekleştirilen törenle açıldı.

Okul bahçesinde gerçekleşen törene Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, B.B. Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, Bodrum Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, Yarımada Genelindeki bazı okulların müdürleri, okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından kürsüye gelen Bitez Gülümser Danacı İlköğretim Okulu Müdürü Özlem Giray Faydalı, anaokulu dersliklerinin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen Bodrum Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gündüz Nalbantoğlu ise derneğin kuruluşu ve amaçlarını anlatarak başladığı konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi: "Birçoğunuzun bildiğini zannettiğim gibi kulübümüz çok derin kökleri olan bir okulun bünyesinden doğmuş ve adını da ondan almıştır. Galatasaray. Zannederim Türkiye de böyle bir okuldan doğmuş başka spor kulübü yok. Dolayısıyla bizim eğitime katkı vermemiz yapımız gereğidir. Bodrum Galatasaray Derneği eğitime katkı vermekten gururludur. Bu katkımız şu zamanda küçük olsa da daha iyileri için çalışmaya devam edeceğiz. Bitez Gülümser Danacı İlköğretim Okulu'nun ana okulu derslik ihtiyacını bizimle paylaşan değerli müdürümüz Yusuf Özden'in talebi ve derneğimizin yönetim kurulunun kararıyla bu eksikliği giderme kararı verdik. Bu derslikler derneğimizin kasasından bir para kullanarak değil, yönetim kurulu üyelerimizin ve dernek üyelerimizin maddi ve manevi desteği ile inşa edilmiştir. Bu projemize destek veren herkese çok teşekkür ediyor, diğer derneklerimizi ve sivil toplum örgütlerimizi de eğitime destek olacak her türlü çabayı sarf etmeye davet ediyoruz" dedi.

Nalbantoğlu'nun konuşmasının ardından okul öğrencilerinin sergilediği halkoyunları ve çeşitli dans gösterileri izlendi.

Kendisi de bir Galatasaray taraftarı olan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, dernek başkanı Gündüz Nalbantoğlu'na bir teşekkür plaketi verdi. Kürsüye gelerek bir konuşma yapan Kaymakam Yılmaz, şunları dile getirdi: "Eğitimin önemini hepiniz biliyorsunuz. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Bütün mücadelemiz onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak. Devlet olarak da bu hem bizim görevimiz hem de anne baba olarak toplumsal sorumluluğumuz. Tabi devletimiz büyük ve güçlü bir devlet, okulunu da her şeyini de yapabiliyor artık. Ama bazı şeylerin sivil toplum kuruluşları tarafından yapılmasının ayrı bir önemi var. Benim de taraftarı olduğum Galatasaraylılar Derneği'nin yaptırdığı anasınıfının açılışında burada olmaktan son derece mutluyum. Başta derneğimiz ve derneğimizin mensupları olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Öğretmen ve idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kısacası emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel anasınıfımızın çocuklarımıza ilçemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve tekrar saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Bekir Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, Bodrum Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, öğrencilerle birlikte dersliklerin açılışını yaparak derslikleri gezdi.

(EA-MB-S)



23.05.2017 17:54:38 TSI

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