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SGK İl Müdürü Göksoy'dan taksit uyarısı



VAN (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu Van İl Müdürü Abidin Göksoy, 6736 sayılı yapılandırmada ertelenen taksitlerin 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini söyledi.

Yazılı bir açıklama yayınlayan Göksoy, kamuoyunda yeni bir yapılandırmanın çıkmak üzere olduğunu, eski yapılandırma bozulsa bile yeni yapılandırmadan faydalanılacağı ile ilgili yanlış bir algının olduğunu belirtti. Yeni çıkacak yapılandırmadan 6736 sayılı yapılandırmadan faydalananların yararlanamayacağını söyleyerek, Göksoy, geçen yıl yapılan yapılandırmanın aksayan taksitlerinin ödenmemesi halinde ise işverenlerin yapılandırılması bozularak borçlarının katlanacağı, buna istinaden cari aylardaki prim teşviklerinden (indirimlerden) faydalanmanın biteceği, ek istihdamdan çalıştırılan kişilerin teşviklerinin sona ereceği ve İş-Kur'dan sağlanan teşviklerin biteceğini kaydetti. Göksoy, "Dolayısıyla 6736 sayılı yapılandırmanın ödenmeyen taksitlerinin ve cari ay primlerinin 2017 Mayıs ayı sonuna kadar belirtilen süreye kadar ödenmesi önem arz etmektedir" dedi.

(MSA-Y)



23.05.2017 18:09:57 TSI

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