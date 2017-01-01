Yazar Mehmet Gülseren toprağa verildi
(Fotoğraflı)
Barış Türel
MALATYA (İHA) - Geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Malatyalı Araştırmacı-Yazar Mehmet Gülseren gözyaşları arasında toprağa verildi.
Çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 84 yaşında hayatını kaybeden merhum Gülseren, Akçadağ ilçesine bağlı Örüçkü Mahallesindeki Ali Kara Efendi kabristanında ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına, Darende Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Kazancıoğlu, Türkiye Gazetesi Malatya Bölge Müdürü Celal Koyuncu, Basın İlan Kurumu Müdürü Nihat Abacı, çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi ve Gülseren'in yakınları katıldı.
(BT-OE-Y)
23.05.2017 18:10:02 TSI
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